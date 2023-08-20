Госавтоинпекция проверит челябинских водителей на трезвость

21 августа 2023 в 07:35 Размер текста - 17 +

Рейды пройдут на всех трассах региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассах в Челябинской области в понедельник пройдут рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Как сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, водителей будут проверять на трезвость. «На загородных трассах Челябинской области пройдут сплошные проверки водителей, направленные на выявление грубых нарушений ПДД. Сотрудники областного полка ДПС будут проверять состояние водителей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Вождение автомобиля в пьяном виде наказывается лишением прав на срок до двух лет и штрафом 30 тысяч рублей. Ранее ГИБДД вместе с судебными приставами проводила рейды по выявлению водителей-должников.

На трассах в Челябинской области в понедельник пройдут рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Как сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, водителей будут проверять на трезвость. «На загородных трассах Челябинской области пройдут сплошные проверки водителей, направленные на выявление грубых нарушений ПДД. Сотрудники областного полка ДПС будут проверять состояние водителей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Вождение автомобиля в пьяном виде наказывается лишением прав на срок до двух лет и штрафом 30 тысяч рублей. Ранее ГИБДД вместе с судебными приставами проводила рейды по выявлению водителей-должников.