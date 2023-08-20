20 августа 2023
19 августа 2023
18 августа 2023

Госавтоинпекция проверит челябинских водителей на трезвость

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лето в городе. Челябинск, гаи, автомобилист, лето, страховка, осаго, гибдд, дпс, проверка документов
Рейды пройдут на всех трассах региона Фото:

На трассах в Челябинской области в понедельник пройдут рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Как сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, водителей будут проверять на трезвость.

«На загородных трассах Челябинской области пройдут сплошные проверки водителей, направленные на выявление грубых нарушений ПДД. Сотрудники областного полка ДПС будут проверять состояние водителей», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Вождение автомобиля в пьяном виде наказывается лишением прав на срок до двух лет и штрафом 30 тысяч рублей. Ранее ГИБДД вместе с судебными приставами проводила рейды по выявлению водителей-должников.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассах в Челябинской области в понедельник пройдут рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Как сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, водителей будут проверять на трезвость. «На загородных трассах Челябинской области пройдут сплошные проверки водителей, направленные на выявление грубых нарушений ПДД. Сотрудники областного полка ДПС будут проверять состояние водителей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Вождение автомобиля в пьяном виде наказывается лишением прав на срок до двух лет и штрафом 30 тысяч рублей. Ранее ГИБДД вместе с судебными приставами проводила рейды по выявлению водителей-должников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...