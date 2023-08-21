Shot: в Москве из реки достали второй труп за сутки

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Виды Москвы. Москва, катер, полиция, полицейский катер
Личности погибших еще не установлены Фото:

Второй за сутки труп был обнаружен около коллектора на Москворецкой набережной. Предыдущий был найден на том же месте, передает telegram-канал Shot.

«Еще одно тело достали из коллектора на Москворецкой набережной недалеко от парка „Зарядье“. Труп был найден почти в том же самом месте, где предыдущий», — говорится в telegram-канале Shot.

Тело человека было обнаружено примерно в 04:30 по местному времени. Спасатели достали труп при помощи специального оборудования.

Первый труп ранее обнаружил капитан теплохода. Он незамедлительно вызвал спасателей. Личности погибших и обстоятельства их смерти еще не установлены.

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Второй за сутки труп был обнаружен около коллектора на Москворецкой набережной. Предыдущий был найден на том же месте, передает telegram-канал Shot. «Еще одно тело достали из коллектора на Москворецкой набережной недалеко от парка „Зарядье“. Труп был найден почти в том же самом месте, где предыдущий», — говорится в telegram-канале Shot. Тело человека было обнаружено примерно в 04:30 по местному времени. Спасатели достали труп при помощи специального оборудования. Первый труп ранее обнаружил капитан теплохода. Он незамедлительно вызвал спасателей. Личности погибших и обстоятельства их смерти еще не установлены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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