Shot: в Москве из реки достали второй труп за сутки

Личности погибших еще не установлены
Второй за сутки труп был обнаружен около коллектора на Москворецкой набережной. Предыдущий был найден на том же месте, передает telegram-канал Shot.
«Еще одно тело достали из коллектора на Москворецкой набережной недалеко от парка „Зарядье“. Труп был найден почти в том же самом месте, где предыдущий», — говорится в telegram-канале Shot.
Тело человека было обнаружено примерно в 04:30 по местному времени. Спасатели достали труп при помощи специального оборудования.
Первый труп ранее обнаружил капитан теплохода. Он незамедлительно вызвал спасателей. Личности погибших и обстоятельства их смерти еще не установлены.
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