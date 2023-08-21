Shot: в Москве из реки достали второй труп за сутки

21 августа 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Личности погибших еще не установлены Фото: Георгий Бергал © URA.RU Второй за сутки труп был обнаружен около коллектора на Москворецкой набережной. Предыдущий был найден на том же месте, передает telegram-канал Shot. «Еще одно тело достали из коллектора на Москворецкой набережной недалеко от парка „Зарядье“. Труп был найден почти в том же самом месте, где предыдущий», — говорится в telegram-канале Shot. Тело человека было обнаружено примерно в 04:30 по местному времени. Спасатели достали труп при помощи специального оборудования. Первый труп ранее обнаружил капитан теплохода. Он незамедлительно вызвал спасателей. Личности погибших и обстоятельства их смерти еще не установлены.

Второй за сутки труп был обнаружен около коллектора на Москворецкой набережной. Предыдущий был найден на том же месте, передает telegram-канал Shot. «Еще одно тело достали из коллектора на Москворецкой набережной недалеко от парка „Зарядье“. Труп был найден почти в том же самом месте, где предыдущий», — говорится в telegram-канале Shot. Тело человека было обнаружено примерно в 04:30 по местному времени. Спасатели достали труп при помощи специального оборудования. Первый труп ранее обнаружил капитан теплохода. Он незамедлительно вызвал спасателей. Личности погибших и обстоятельства их смерти еще не установлены.