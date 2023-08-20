Shot: в центре Москвы из реки достали труп

В Москве-реке выловили труп
Спасатели достали труп из Москвы-реки возле парка Зарядье. Об этом сообщает Shot.
«Труп из Москвы-реки возле парка Зарядье достали спасатели в центре столицы», — сообщают авторы канала. Они отмечают, что изначально труп заметил капитан теплохода, который и вызвал спасателей. На месте происшествия работает полиция.
URA.RU направило запрос в Управление МВД по Москве. Ответ ожидается.
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