Shot: в центре Москвы из реки достали труп

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Городские зарисовки. Челябинск, кроссовки, лето, утопленник, озеро, река, вода, обувь
В Москве-реке выловили труп Фото:

Спасатели достали труп из Москвы-реки возле парка Зарядье. Об этом сообщает Shot.

«Труп из Москвы-реки возле парка Зарядье достали спасатели в центре столицы», — сообщают авторы канала. Они отмечают, что изначально труп заметил капитан теплохода, который и вызвал спасателей. На месте происшествия работает полиция.

URA.RU направило запрос в Управление МВД по Москве. Ответ ожидается.

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Спасатели достали труп из Москвы-реки возле парка Зарядье. Об этом сообщает Shot. «Труп из Москвы-реки возле парка Зарядье достали спасатели в центре столицы», — сообщают авторы канала. Они отмечают, что изначально труп заметил капитан теплохода, который и вызвал спасателей. На месте происшествия работает полиция. URA.RU направило запрос в Управление МВД по Москве. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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