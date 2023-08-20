20 августа 2023
19 августа 2023

В центре Кургана отключат воду в здании правительства, больнице и полусотне домов. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , быт, отключение воды, водоснабжение, раковина, посуда, кухня, водопроводный кран, хвс
Центр Кургана останется без холодной воды Фото:

Отключение холодной воды планируется в Кургане. Без водоснабжения останется центр города, в том числе здание областного правительства, клинической больницы и более 50 жилых домов. Информация появилась на сайте «Водного союза».

«Внимание! Отключение холодного водоснабжения 22 августа», — сообщают в снабжающей организации. Под отключение попадут дома в центральной части города от микрорайона Шевелевка до здания правительства.

Ресурс отключат с 10 утра до полуночи. Без воды останутся дома по адресам:

— ул. 9 Января, 11, 13, 15;

— ул. Пушкина, 16, 18, 20, 24, 25, 49/1, 98, 104, 106, 123;

— ул. Карельцева, 54, 56, 101, 105;

— ул. Криволапова, 46, 46а (т/п), 48, 48а, 50, 52, 54 (детский сад №121), 67;

— ул. Луговая, 14, 19, 20, 21;

— ул. Гоголя, 17, 17/1, 19, 21, 23, 25, 30 (КВЦ), 36, 37, 37а, 38, 39б, 56 (Правительство области);

— ул. Кирова, 56;

— ул. К.Мяготина,102, 104, 106, 108, 110, 112;

— ул. Володарского, 75, 77;

— ул. Томина, 63к.1, 2, 5, 6, 63 ст. 1 (Областная клиническая больница), 67, 77, 88, 100;

— т/п № 1, 3, 50.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Кургана из-за ремонта отключат воду сотням жителей. Подачу воды ограничат в прокуратуру, детсад и жилые дома.

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Отключение холодной воды планируется в Кургане. Без водоснабжения останется центр города, в том числе здание областного правительства, клинической больницы и более 50 жилых домов. Информация появилась на сайте «Водного союза». «Внимание! Отключение холодного водоснабжения 22 августа», — сообщают в снабжающей организации. Под отключение попадут дома в центральной части города от микрорайона Шевелевка до здания правительства. Ресурс отключат с 10 утра до полуночи. Без воды останутся дома по адресам: — ул. 9 Января, 11, 13, 15; — ул. Пушкина, 16, 18, 20, 24, 25, 49/1, 98, 104, 106, 123; — ул. Карельцева, 54, 56, 101, 105; — ул. Криволапова, 46, 46а (т/п), 48, 48а, 50, 52, 54 (детский сад №121), 67; — ул. Луговая, 14, 19, 20, 21; — ул. Гоголя, 17, 17/1, 19, 21, 23, 25, 30 (КВЦ), 36, 37, 37а, 38, 39б, 56 (Правительство области); — ул. Кирова, 56; — ул. К.Мяготина,102, 104, 106, 108, 110, 112; — ул. Володарского, 75, 77; — ул. Томина, 63к.1, 2, 5, 6, 63 ст. 1 (Областная клиническая больница), 67, 77, 88, 100; — т/п № 1, 3, 50. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Кургана из-за ремонта отключат воду сотням жителей. Подачу воды ограничат в прокуратуру, детсад и жилые дома.
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