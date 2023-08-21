Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу

21 августа 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Два московских аэропорта возобновили свою работу после украинской атаки беспилотниками Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Атаки беспилотников на Москву Аэропорт Внуково и Домодедово открылись. Ранее они закрывались из-за уничтожения беспилотников над Московской области. «Внуково возобновил прием и выпуск самолетов с 8:30 мск», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы Внуково. Домодедово также открыт. На данный момент он работает штатно. Ранее аэропорты закрывались из-за двух украинских беспилотников, которые были сбиты в Московский области. Первый упал в Одинцовском районе, а второй в Истринском районе.

Аэропорт Внуково и Домодедово открылись. Ранее они закрывались из-за уничтожения беспилотников над Московской области. «Внуково возобновил прием и выпуск самолетов с 8:30 мск», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы Внуково. Домодедово также открыт. На данный момент он работает штатно. Ранее аэропорты закрывались из-за двух украинских беспилотников, которые были сбиты в Московский области. Первый упал в Одинцовском районе, а второй в Истринском районе.