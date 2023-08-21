Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу

Два московских аэропорта возобновили свою работу после украинской атаки беспилотниками
новость из сюжетаАтаки беспилотников на Москву
Аэропорт Внуково и Домодедово открылись. Ранее они закрывались из-за уничтожения беспилотников над Московской области.
«Внуково возобновил прием и выпуск самолетов с 8:30 мск», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы Внуково. Домодедово также открыт. На данный момент он работает штатно. Ранее аэропорты закрывались из-за двух украинских беспилотников, которые были сбиты в Московский области. Первый упал в Одинцовском районе, а второй в Истринском районе.
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