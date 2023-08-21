Baza: режим «Ковер» объявлен во всех аэропортах Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, перон аэропорта, самолеты, аэропорт внуково
В аэропортах задерживают рейсы Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

Режим «Ковер» был объявлен во всех московских аэропортах. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет.

План «Ковер» вводится, когда в небе замечены неизвестные объекты. Ранее в пресс-службе аэропорта Внуково сообщили, что аэропорт временно закрыт. Это произошло после попытки ВСУ атаковать Московскую область беспилотником. БПЛА был подавлен средствами РЭБ и рухнул в Одинцовском районе.

Во Внуково ввели план "Ковер"
Фото:

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Режим «Ковер» был объявлен во всех московских аэропортах. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет. План «Ковер» вводится, когда в небе замечены неизвестные объекты. Ранее в пресс-службе аэропорта Внуково сообщили, что аэропорт временно закрыт. Это произошло после попытки ВСУ атаковать Московскую область беспилотником. БПЛА был подавлен средствами РЭБ и рухнул в Одинцовском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...