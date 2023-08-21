Baza: режим «Ковер» объявлен во всех аэропортах Москвы

В аэропортах задерживают рейсы
новость из сюжетаАтаки беспилотников на Москву
Режим «Ковер» был объявлен во всех московских аэропортах. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет.
План «Ковер» вводится, когда в небе замечены неизвестные объекты. Ранее в пресс-службе аэропорта Внуково сообщили, что аэропорт временно закрыт. Это произошло после попытки ВСУ атаковать Московскую область беспилотником. БПЛА был подавлен средствами РЭБ и рухнул в Одинцовском районе.
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