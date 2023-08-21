Baza: режим «Ковер» объявлен во всех аэропортах Москвы

21 августа 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

В аэропортах задерживают рейсы Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Атаки беспилотников на Москву Режим «Ковер» был объявлен во всех московских аэропортах. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет. План «Ковер» вводится, когда в небе замечены неизвестные объекты. Ранее в пресс-службе аэропорта Внуково сообщили, что аэропорт временно закрыт. Это произошло после попытки ВСУ атаковать Московскую область беспилотником. БПЛА был подавлен средствами РЭБ и рухнул в Одинцовском районе. Фото: онлайн-табло аэропорта Внуково

Режим «Ковер» был объявлен во всех московских аэропортах. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет. План «Ковер» вводится, когда в небе замечены неизвестные объекты. Ранее в пресс-службе аэропорта Внуково сообщили, что аэропорт временно закрыт. Это произошло после попытки ВСУ атаковать Московскую область беспилотником. БПЛА был подавлен средствами РЭБ и рухнул в Одинцовском районе.