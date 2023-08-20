20 августа 2023
19 августа 2023

В Кургане простятся с погибшим в зоне СВО сержантом

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, сапоги, похороны, солдат
Курганский сержант погиб в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Прощание с погибшим военнослужащим пройдет в Кургане. Сержант Павел Киланов погиб на СВО, сообщили URA.RU в областном военкомате.

«Гвардии сержант Павел Киланов погиб в ходе проведения специальной военной операции», — проинформировали в военкомате. Согласно информации из социальных сетей, прощание с Килановым пройдет 23 августа в траурном зале Курганской областной больницы.

По данным комиссариата, погибшему было 23 года. Молодой человек служил в вооруженных силах по контракту.

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Прощание с погибшим военнослужащим пройдет в Кургане. Сержант Павел Киланов погиб на СВО, сообщили URA.RU в областном военкомате. «Гвардии сержант Павел Киланов погиб в ходе проведения специальной военной операции», — проинформировали в военкомате. Согласно информации из социальных сетей, прощание с Килановым пройдет 23 августа в траурном зале Курганской областной больницы. По данным комиссариата, погибшему было 23 года. Молодой человек служил в вооруженных силах по контракту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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