В Кургане простятся с погибшим в зоне СВО сержантом

Курганский сержант погиб в зоне СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Прощание с погибшим военнослужащим пройдет в Кургане. Сержант Павел Киланов погиб на СВО, сообщили URA.RU в областном военкомате.
«Гвардии сержант Павел Киланов погиб в ходе проведения специальной военной операции», — проинформировали в военкомате. Согласно информации из социальных сетей, прощание с Килановым пройдет 23 августа в траурном зале Курганской областной больницы.
По данным комиссариата, погибшему было 23 года. Молодой человек служил в вооруженных силах по контракту.
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