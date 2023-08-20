В Кургане простятся с погибшим в зоне СВО сержантом

21 августа 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Курганский сержант погиб в зоне СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прощание с погибшим военнослужащим пройдет в Кургане. Сержант Павел Киланов погиб на СВО, сообщили URA.RU в областном военкомате. «Гвардии сержант Павел Киланов погиб в ходе проведения специальной военной операции», — проинформировали в военкомате. Согласно информации из социальных сетей, прощание с Килановым пройдет 23 августа в траурном зале Курганской областной больницы. По данным комиссариата, погибшему было 23 года. Молодой человек служил в вооруженных силах по контракту.

Прощание с погибшим военнослужащим пройдет в Кургане. Сержант Павел Киланов погиб на СВО, сообщили URA.RU в областном военкомате. «Гвардии сержант Павел Киланов погиб в ходе проведения специальной военной операции», — проинформировали в военкомате. Согласно информации из социальных сетей, прощание с Килановым пройдет 23 августа в траурном зале Курганской областной больницы. По данным комиссариата, погибшему было 23 года. Молодой человек служил в вооруженных силах по контракту.