20 августа 2023

Челябинский экс-депутат, задержанный ФСБ после звонка Путина, не признает вину

Экс-депутат гордумы Челябинска Пязок не признает вину в обмане дольщиков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор Андрею Пязоку и Сергею Вегельману в суде Центрального района. Челябинск, пязок андрей
Андрей Пязок не признал вину в обмане дольщиков в Челябинске и Кургане Фото:
новость из сюжета
Как спасают дольщиков «Речелстроя» после звонка Путина

Бывший депутат гордумы Челябинска и по совместительству владелец фирмы «Речелстрой» Андрей Пязок, задержанный ФСБ за обман дольщиков, о котором стало известно президенту России Владимиру Путину, не признал своей вины. Об этом URA.RU сообщил источник в судебной системе.

«Несмотря на то, что суд начался заново, Пязок все также не признает своей вины. Чувствуется его уверенность в условном сроке или вовсе прекращении уголовного дела из-за истечения сроков давности», — рассказал источник.

Топ-менеджер фирмы Сергей Вегельман также отказался признавать вину в инкриминируемом преступлении. Он, как и Пязок ждет, что дело будет прекращено.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой Центрального райсуда. Там на звонок не ответили.

Пязока и Вегельмана задержали в декабре 2017 года. Расследование продолжалось несколько лет. По итогу, в июле 2021 года Пязока отправили в колонию на срок два года, Вегельмана на полтора года. В феврале 2022 года облсуд отменил это решение. Дело было направлено на новое рассмотрение.

Фирма Пязока строила дома в челябинском микрорайоне «Чурилово» и в 16-м микрорайоне в Кургане. Во время строительства было заключено 1,5 тысячи сделок. Их сумма превысила два млрд рублей. Однако по итогу стройки были заморожены, дольщики не дождались своих квартир.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший депутат гордумы Челябинска и по совместительству владелец фирмы «Речелстрой» Андрей Пязок, задержанный ФСБ за обман дольщиков, о котором стало известно президенту России Владимиру Путину, не признал своей вины. Об этом URA.RU сообщил источник в судебной системе. «Несмотря на то, что суд начался заново, Пязок все также не признает своей вины. Чувствуется его уверенность в условном сроке или вовсе прекращении уголовного дела из-за истечения сроков давности», — рассказал источник. Топ-менеджер фирмы Сергей Вегельман также отказался признавать вину в инкриминируемом преступлении. Он, как и Пязок ждет, что дело будет прекращено. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой Центрального райсуда. Там на звонок не ответили. Пязока и Вегельмана задержали в декабре 2017 года. Расследование продолжалось несколько лет. По итогу, в июле 2021 года Пязока отправили в колонию на срок два года, Вегельмана на полтора года. В феврале 2022 года облсуд отменил это решение. Дело было направлено на новое рассмотрение. Фирма Пязока строила дома в челябинском микрорайоне «Чурилово» и в 16-м микрорайоне в Кургане. Во время строительства было заключено 1,5 тысячи сделок. Их сумма превысила два млрд рублей. Однако по итогу стройки были заморожены, дольщики не дождались своих квартир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...