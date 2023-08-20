Челябинский экс-депутат, задержанный ФСБ после звонка Путина, не признает вину

Экс-депутат гордумы Челябинска Пязок не признает вину в обмане дольщиков

Андрей Пязок не признал вину в обмане дольщиков в Челябинске и Кургане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Как спасают дольщиков «Речелстроя» после звонка Путина

Бывший депутат гордумы Челябинска и по совместительству владелец фирмы «Речелстрой» Андрей Пязок, задержанный ФСБ за обман дольщиков, о котором стало известно президенту России Владимиру Путину, не признал своей вины. Об этом URA.RU сообщил источник в судебной системе.

«Несмотря на то, что суд начался заново, Пязок все также не признает своей вины. Чувствуется его уверенность в условном сроке или вовсе прекращении уголовного дела из-за истечения сроков давности», — рассказал источник.

Топ-менеджер фирмы Сергей Вегельман также отказался признавать вину в инкриминируемом преступлении. Он, как и Пязок ждет, что дело будет прекращено.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой Центрального райсуда. Там на звонок не ответили.

Пязока и Вегельмана задержали в декабре 2017 года. Расследование продолжалось несколько лет. По итогу, в июле 2021 года Пязока отправили в колонию на срок два года, Вегельмана на полтора года. В феврале 2022 года облсуд отменил это решение. Дело было направлено на новое рассмотрение.

Фирма Пязока строила дома в челябинском микрорайоне «Чурилово» и в 16-м микрорайоне в Кургане. Во время строительства было заключено 1,5 тысячи сделок. Их сумма превысила два млрд рублей. Однако по итогу стройки были заморожены, дольщики не дождались своих квартир.