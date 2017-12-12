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12 декабря 2017
10:47  12 декабря 2017 2

ФСБ в Челябинске задержала депутата, которым заинтересовался Путин

Заседание челябинской городской думы Челябинск, пязок андрей
Андрея Пязока увезли в ИВСФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат городской думы Челябинска Андрей Пязок задержан в рамках уголовного дела о хищении средств дольщиков «Речелстроя». Об этом «URA.RU» сообщили источники в правоохранительных органах. Пязок находится в ИВС, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения по ч.4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ.

Пязок был задержан 11 декабря, вечером, сотрудниками УФСБ по региону. Депутата гордумы увезли прямо из дома. Претензии силовиков касаются строительства жилых домов в микрорайоне «Чурилово Lake City». Уголовное дело было возбуждено в мае 2017 года, в следственный комитет материалы переданы в конце октября. По версии следствия, Пязок вывел средства дольщиков в другие фирмы, из-за чего не хватило денег на завершение строительства микрорайона.

8 декабря губернатор Борис Дубровский провел совещание с руководителями силовых структур. На совещании был и Андрей Пязок. В адрес депутат были высказаны жесткие претензии, так как Пязок не выполняет своих обязательств. Тогда же депутат заявил, что потерял российский паспорт. Заграничный у него изъяли ранее, чтобы Пязок не скрылся за рубежом.

По согласованию с областными властями, достраивать микрорайон будет строительная компания «Западный луч». Это решение было принято в октябре. А 9 ноября проблемы «Речелстроя» вышли на федеральный уровень — одной из дольщиц позвонил президент РФ Владимир Путин.

Андрей Пязок — основой совладелец «Речелстроя». Компания также строит дома в Кургане, где у дольщиков также возникли проблемы.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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