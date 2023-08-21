Выросло количество свердловчан, зарабатывающих больше 100 тысяч рублей в месяц

В Свердловской области на 5% стало больше жителей, зарабатывающих от 100 тысяч рублей

21 августа 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Почти четверть свердловчан зарабатывают от 100 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области за последний год выросло количество жителей до 22%, зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru. «На сегодня в Свердловской области открыто 49 тысяч вакансий, из них 22% предлагают заработную плату от 100 тысяч рублей. Год назад на такие вакансии приходилось 17% от всех предложений о работе», — сказано в сообщении. Чаще всего это полный рабочий день (61% вакансий) либо вахтовый метод занятости (20%). Заработную плату от 100 тысяч рублей в месяц обычно предлагают компании из сфер: «Строительство, недвижимость», «Розничная торговля», «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» и «Промышленное оборудование, техника, станки». Большинство специалистов, которым готовы платить такую зарплату, это менеджеры по продажам, водители, сварщики и курьеры. Ранее URA.RU писало, что в августе работодатели Екатеринбурге предлагают самые большие зарплаты плиточникам, токарям и шеф-поварам. В среднем специалистам готовы платить 150 тысяч рублей в месяц.

В Свердловской области за последний год выросло количество жителей до 22%, зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru. «На сегодня в Свердловской области открыто 49 тысяч вакансий, из них 22% предлагают заработную плату от 100 тысяч рублей. Год назад на такие вакансии приходилось 17% от всех предложений о работе», — сказано в сообщении. Чаще всего это полный рабочий день (61% вакансий) либо вахтовый метод занятости (20%). Заработную плату от 100 тысяч рублей в месяц обычно предлагают компании из сфер: «Строительство, недвижимость», «Розничная торговля», «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» и «Промышленное оборудование, техника, станки». Большинство специалистов, которым готовы платить такую зарплату, это менеджеры по продажам, водители, сварщики и курьеры. Ранее URA.RU писало, что в августе работодатели Екатеринбурге предлагают самые большие зарплаты плиточникам, токарям и шеф-поварам. В среднем специалистам готовы платить 150 тысяч рублей в месяц.