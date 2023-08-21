Выросло количество свердловчан, зарабатывающих больше 100 тысяч рублей в месяц

В Свердловской области на 5% стало больше жителей, зарабатывающих от 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Почти четверть свердловчан зарабатывают от 100 тысяч рублей в месяц Фото:

В Свердловской области за последний год выросло количество жителей до 22%, зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru.

«На сегодня в Свердловской области открыто 49 тысяч вакансий, из них 22% предлагают заработную плату от 100 тысяч рублей. Год назад на такие вакансии приходилось 17% от всех предложений о работе», — сказано в сообщении. Чаще всего это полный рабочий день (61% вакансий) либо вахтовый метод занятости (20%).

Заработную плату от 100 тысяч рублей в месяц обычно предлагают компании из сфер: «Строительство, недвижимость», «Розничная торговля», «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» и «Промышленное оборудование, техника, станки». Большинство специалистов, которым готовы платить такую зарплату, это менеджеры по продажам, водители, сварщики и курьеры.

Ранее URA.RU писало, что в августе работодатели Екатеринбурге предлагают самые большие зарплаты плиточникам, токарям и шеф-поварам. В среднем специалистам готовы платить 150 тысяч рублей в месяц.

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В Свердловской области за последний год выросло количество жителей до 22%, зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru. «На сегодня в Свердловской области открыто 49 тысяч вакансий, из них 22% предлагают заработную плату от 100 тысяч рублей. Год назад на такие вакансии приходилось 17% от всех предложений о работе», — сказано в сообщении. Чаще всего это полный рабочий день (61% вакансий) либо вахтовый метод занятости (20%). Заработную плату от 100 тысяч рублей в месяц обычно предлагают компании из сфер: «Строительство, недвижимость», «Розничная торговля», «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» и «Промышленное оборудование, техника, станки». Большинство специалистов, которым готовы платить такую зарплату, это менеджеры по продажам, водители, сварщики и курьеры. Ранее URA.RU писало, что в августе работодатели Екатеринбурге предлагают самые большие зарплаты плиточникам, токарям и шеф-поварам. В среднем специалистам готовы платить 150 тысяч рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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