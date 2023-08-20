20 августа 2023

Пермские спасатели раскрыли способы борьбы с летучими мышами

Спасатели советуют пермякам ловить летучих мышей коробкой или просто оставлять их в покое
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка десантников-пожарных. Свердловская область, поселок Заря, бэтмен, десантники пожарные, десантники-пожарные, авиационная охрана лесов, десантник-пожарный, десантник пожарный
Летучие мыши — нередкие гости в квартирах пермяков Фото:

Летучие мыши все чаще стали проникать в квартиры пермяков. В городскую службу спасения только за минувшую неделю поступило два вызова от перепуганных пермяков. Спасатели говорят, что при появлении нежданного гостя паниковать не стоит, и дают два простых совета.

«Если мышь залетела ночью, просто выключите свет, откройте окно и покиньте помещение, плотно закрыв за собой дверь. В большинстве случаев уже через полчаса незваная гостья покинет помещение», — поясняется на странице МКУ «Пермская городская служба спасения» в соцсети «ВКонтакте». Днем спасатели советуют дождаться, когда мышь сядет, а затем накрыть ее коробкой. После этого надо аккуратно просунуть картонку между коробкой и стеной и выпустить мышь из окна.

Ни в коем случае не стоит ловить летучую мышь руками. Она может покусать вас. Ранее URA.RU рассказывало о неоднократных визитах летучих мышей в квартиры пермяков. Например, фото и видео делились жители ЖК «Солнечный город» и «Арсенал».

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Летучие мыши все чаще стали проникать в квартиры пермяков. В городскую службу спасения только за минувшую неделю поступило два вызова от перепуганных пермяков. Спасатели говорят, что при появлении нежданного гостя паниковать не стоит, и дают два простых совета. «Если мышь залетела ночью, просто выключите свет, откройте окно и покиньте помещение, плотно закрыв за собой дверь. В большинстве случаев уже через полчаса незваная гостья покинет помещение», — поясняется на странице МКУ «Пермская городская служба спасения» в соцсети «ВКонтакте». Днем спасатели советуют дождаться, когда мышь сядет, а затем накрыть ее коробкой. После этого надо аккуратно просунуть картонку между коробкой и стеной и выпустить мышь из окна. Ни в коем случае не стоит ловить летучую мышь руками. Она может покусать вас. Ранее URA.RU рассказывало о неоднократных визитах летучих мышей в квартиры пермяков. Например, фото и видео делились жители ЖК «Солнечный город» и «Арсенал».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...