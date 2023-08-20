Пермские спасатели раскрыли способы борьбы с летучими мышами

Спасатели советуют пермякам ловить летучих мышей коробкой или просто оставлять их в покое

Летучие мыши — нередкие гости в квартирах пермяков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Летучие мыши все чаще стали проникать в квартиры пермяков. В городскую службу спасения только за минувшую неделю поступило два вызова от перепуганных пермяков. Спасатели говорят, что при появлении нежданного гостя паниковать не стоит, и дают два простых совета.

«Если мышь залетела ночью, просто выключите свет, откройте окно и покиньте помещение, плотно закрыв за собой дверь. В большинстве случаев уже через полчаса незваная гостья покинет помещение», — поясняется на странице МКУ «Пермская городская служба спасения» в соцсети «ВКонтакте». Днем спасатели советуют дождаться, когда мышь сядет, а затем накрыть ее коробкой. После этого надо аккуратно просунуть картонку между коробкой и стеной и выпустить мышь из окна.

Ни в коем случае не стоит ловить летучую мышь руками. Она может покусать вас. Ранее URA.RU рассказывало о неоднократных визитах летучих мышей в квартиры пермяков. Например, фото и видео делились жители ЖК «Солнечный город» и «Арсенал».