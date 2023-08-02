Летучую мышь нашли на окне многоэтажки в центре Перми
Жители ЖК «Солнечный город» обнаружили у себя на окне летучую мышь. Видеозапись необычной гостьи пермяки опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком».
«К жителям одного из домов в „Солнечном городе“ на окно прилетела летучая мышь», — написал автор видео. Откуда она прилетела и куда делась впоследствии неизвестно.
Летучие мыши относятся к отряду рукокрылых. Они обитают на всех континентах кроме Антарктиды. Летучие мыши являются естественным резервуаром бешенства и переносчиком множества самых опасных вирусов.
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