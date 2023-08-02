02 августа 2023

В центре Перми горожане обнаружили летучую мышь. Видео

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Спальные районы и жители города. Тюмень., многоэтажка, окна, спальный район, жк европейский, жилой комплекс европейский
Летучую мышь нашли на окне многоэтажки в центре Перми Фото:

Жители ЖК «Солнечный город» обнаружили у себя на окне летучую мышь. Видеозапись необычной гостьи пермяки опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком».

«К жителям одного из домов в „Солнечном городе“ на окно прилетела летучая мышь», — написал автор видео. Откуда она прилетела и куда делась впоследствии неизвестно.

Летучие мыши относятся к отряду рукокрылых. Они обитают на всех континентах кроме Антарктиды. Летучие мыши являются естественным резервуаром бешенства и переносчиком множества самых опасных вирусов.

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Жители ЖК «Солнечный город» обнаружили у себя на окне летучую мышь. Видеозапись необычной гостьи пермяки опубликовали в telegram-канале «Пермь с огоньком». «К жителям одного из домов в „Солнечном городе“ на окно прилетела летучая мышь», — написал автор видео. Откуда она прилетела и куда делась впоследствии неизвестно. Летучие мыши относятся к отряду рукокрылых. Они обитают на всех континентах кроме Антарктиды. Летучие мыши являются естественным резервуаром бешенства и переносчиком множества самых опасных вирусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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