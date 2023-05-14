Млекопитающее прилетело на окно одной из квартир ЖК «Арсенал»
В ЖК «Арсенал», застройщиком которого является компания пермского миллиардера Александра Репина, прилетела летучая мышь. Фотографию необычного гостя опубликовала одна из жительниц комплекса в сообществе «Новости ЖК Арсенал» в соцсети «ВКонтакте».
«На днях в ЖК прилетала мышка. Прицепилась к оконной сетке», — поделилась с соседями пермячка.
В комментариях автора фотографии предостерегли от попыток потрогать млекопитающее. «Если она укусит, то хлопот будет на несколько месяцев», — написала Юлианочка Лесникова.
Необычную гостью обнаружила пермячка на своем окне
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