14 мая 2023
13 мая 2023
12 мая 2023

В ЖК пермского миллиардера заметили летучую мышь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды ЖК Арсенал. Пермь, дом, жк арсенал
Млекопитающее прилетело на окно одной из квартир ЖК «Арсенал» Фото:

В ЖК «Арсенал», застройщиком которого является компания пермского миллиардера Александра Репина, прилетела летучая мышь. Фотографию необычного гостя опубликовала одна из жительниц комплекса в сообществе «Новости ЖК Арсенал» в соцсети «ВКонтакте».

«На днях в ЖК прилетала мышка. Прицепилась к оконной сетке», — поделилась с соседями пермячка.

В комментариях автора фотографии предостерегли от попыток потрогать млекопитающее. «Если она укусит, то хлопот будет на несколько месяцев», — написала Юлианочка Лесникова.

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В ЖК «Арсенал», застройщиком которого является компания пермского миллиардера Александра Репина, прилетела летучая мышь. Фотографию необычного гостя опубликовала одна из жительниц комплекса в сообществе «Новости ЖК Арсенал» в соцсети «ВКонтакте». «На днях в ЖК прилетала мышка. Прицепилась к оконной сетке», — поделилась с соседями пермячка. В комментариях автора фотографии предостерегли от попыток потрогать млекопитающее. «Если она укусит, то хлопот будет на несколько месяцев», — написала Юлианочка Лесникова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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