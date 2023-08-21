Коллектор в Москве, где обнаружили тела диггеров, запечатают

Коллектор, по которому проводили экскурсию для диггеров, запечатают уже сегодня
Коллектор в Москве, где обнаружили тела погибших участников экскурсии, запечатают, чтобы никто туда больше не смог пройти. Для этого к Москворецкой набережной прибыла спецтехника.
«К коллектору на Москворецкой набережной пригнали спецтехнику. Сейчас планируется укрепление клетки, которая закрывает вход, чтобы внутрь коллектора никто больше не мог пробраться», — сообщает корреспондент «Звезды» в telegram-канале издания.
Ранее из Москвы-реки достали тела трех диггеров. Из-за резко обрушившегося на столицу ливня поднялась вода, и им не удалось вовремя выбраться. По данным РИА Новости, в группе могло находиться до восьми человек.
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