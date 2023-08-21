РИА Новости назвало возможное число пропавших в московских коллекторах

РИА Новости: в экскурсии по коллекторам Москвы участвовало восемь человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осмотр ул Куйбышева. Курган, ремонт коллектора, крышка люка
На данный момент найдено тело одного пропавшего после экскурсии по подземных коллекторам Москвы Фото:

Участие в экскурсии по подземным коллекторам в Москве принимало восемь человек. На данный момент найдено тело одного погибшего. Об этом рассказал представитель экстренных служб столицы.

«На экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек», — передает слова представителя экстренных служб РИА Новости. Он добавил, что на данный момент было обнаружено тело одного человека, который погиб в коллекторе около Павелецкого вокзала.

Сотрудники экстренных служб продолжают поиск остальных участников экскурсии. Изначально на мероприятие записалось более 20 человек, однако большинство из них отказались участвовать после того, как был сделан прогноз о сильном ливне.

Ранее стало известно, что в Москве-реке было обнаружено третье тело — молодая девушка. По данным источника, знакомого с ситуацией, она погибла в коллекторе во время сильного ливня. Также сообщалось о найденных телах двух подростков, которые участвовали в экскурсии по подземным коллекторам.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участие в экскурсии по подземным коллекторам в Москве принимало восемь человек. На данный момент найдено тело одного погибшего. Об этом рассказал представитель экстренных служб столицы. «На экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек», — передает слова представителя экстренных служб РИА Новости. Он добавил, что на данный момент было обнаружено тело одного человека, который погиб в коллекторе около Павелецкого вокзала. Сотрудники экстренных служб продолжают поиск остальных участников экскурсии. Изначально на мероприятие записалось более 20 человек, однако большинство из них отказались участвовать после того, как был сделан прогноз о сильном ливне. Ранее стало известно, что в Москве-реке было обнаружено третье тело — молодая девушка. По данным источника, знакомого с ситуацией, она погибла в коллекторе во время сильного ливня. Также сообщалось о найденных телах двух подростков, которые участвовали в экскурсии по подземным коллекторам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...