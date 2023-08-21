РИА Новости назвало возможное число пропавших в московских коллекторах

Участие в экскурсии по подземным коллекторам в Москве принимало восемь человек. На данный момент найдено тело одного погибшего. Об этом рассказал представитель экстренных служб столицы.
«На экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек», — передает слова представителя экстренных служб РИА Новости. Он добавил, что на данный момент было обнаружено тело одного человека, который погиб в коллекторе около Павелецкого вокзала.
Сотрудники экстренных служб продолжают поиск остальных участников экскурсии. Изначально на мероприятие записалось более 20 человек, однако большинство из них отказались участвовать после того, как был сделан прогноз о сильном ливне.
Ранее стало известно, что в Москве-реке было обнаружено третье тело — молодая девушка. По данным источника, знакомого с ситуацией, она погибла в коллекторе во время сильного ливня. Также сообщалось о найденных телах двух подростков, которые участвовали в экскурсии по подземным коллекторам.
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