20 августа 2023

Тобольского депутата Урамаева задержали силовики

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ринат Урамаев был задержан 21 августа Фото:

Депутата Тобольской районной думы Рината Урамаева задержали силовики. Об этом URA.RU сообщили источник в политической элите региона

«Урамаев задержан 21 августа. Возможно, речь идет о подозрении в мошенничестве», — сообщил инсайдер.

Дозвониться до депутата не удалось — его телефон находится вне зоны доступа. Агентство направило запрос в региональное управление СКР — ответ на него ожидается.

Урамаев не первый раз становится героем скандалов. В январе его обвинили в пьяном ДТП, место которого депутат покинул. Тогда его лиши водительского удостоверения на год и исключили из «Единой России».

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Депутата Тобольской районной думы Рината Урамаева задержали силовики. Об этом URA.RU сообщили источник в политической элите региона «Урамаев задержан 21 августа. Возможно, речь идет о подозрении в мошенничестве», — сообщил инсайдер. Дозвониться до депутата не удалось — его телефон находится вне зоны доступа. Агентство направило запрос в региональное управление СКР — ответ на него ожидается. Урамаев не первый раз становится героем скандалов. В январе его обвинили в пьяном ДТП, место которого депутат покинул. Тогда его лиши водительского удостоверения на год и исключили из «Единой России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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