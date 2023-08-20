Тобольского депутата Урамаева задержали силовики

Ринат Урамаев был задержан 21 августа
Депутата Тобольской районной думы Рината Урамаева задержали силовики. Об этом URA.RU сообщили источник в политической элите региона
«Урамаев задержан 21 августа. Возможно, речь идет о подозрении в мошенничестве», — сообщил инсайдер.
Дозвониться до депутата не удалось — его телефон находится вне зоны доступа. Агентство направило запрос в региональное управление СКР — ответ на него ожидается.
Урамаев не первый раз становится героем скандалов. В январе его обвинили в пьяном ДТП, место которого депутат покинул. Тогда его лиши водительского удостоверения на год и исключили из «Единой России».
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