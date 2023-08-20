Тобольского депутата Урамаева задержали силовики

21 августа 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Ринат Урамаев был задержан 21 августа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутата Тобольской районной думы Рината Урамаева задержали силовики. Об этом URA.RU сообщили источник в политической элите региона «Урамаев задержан 21 августа. Возможно, речь идет о подозрении в мошенничестве», — сообщил инсайдер. Дозвониться до депутата не удалось — его телефон находится вне зоны доступа. Агентство направило запрос в региональное управление СКР — ответ на него ожидается. Урамаев не первый раз становится героем скандалов. В январе его обвинили в пьяном ДТП, место которого депутат покинул. Тогда его лиши водительского удостоверения на год и исключили из «Единой России».

Депутата Тобольской районной думы Рината Урамаева задержали силовики. Об этом URA.RU сообщили источник в политической элите региона «Урамаев задержан 21 августа. Возможно, речь идет о подозрении в мошенничестве», — сообщил инсайдер. Дозвониться до депутата не удалось — его телефон находится вне зоны доступа. Агентство направило запрос в региональное управление СКР — ответ на него ожидается. Урамаев не первый раз становится героем скандалов. В январе его обвинили в пьяном ДТП, место которого депутат покинул. Тогда его лиши водительского удостоверения на год и исключили из «Единой России».