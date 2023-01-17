Тюменский депутат, обвиненный в пьяном ДТП, пошел под суд

В Тобольске состоялся суд над депутатом Ринатом Урамаевым, которого обвинили в пьяном ДТП

Рината Урамаева лишили права управления автомобилем Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тобольский суд лишил права управления автомобилем депутата районной думы Рината Урамаева, обвиненного ранее в пьяном ДТП, с которого он скрылся. Об этом агентству сообщили сразу два источника, близких к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что в новогоднюю ночь автомобиль под управлением Урамаева, сдавая задним ходом, задел другую машину и скрылся с места происшествия.

«Ринат Урамаев был лишен права управления автомобилем. Срок лишения — один год», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Другой инсайдер URA.RU, близкий к правоохранительным структурам, также подтвердил эту информацию. «Ринат Урамаев был лишен права управления автомобилем за оставление места ДТП. Забрать права он сможет через год», — сообщил инсайдер URA.RU.

В Объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ринат Урамаев на звонки редакции не ответил.

Ранее агентство писало о том, что в интернете появилась видеозапись ДТП, которое произошло в новогоднюю ночь на одной из улиц Тобольска. Внедорожник белого цвета, сдавая задним ходом, задел другой автомобиль и скрылся с места происшествия. Как выяснило URA.RU, за рулем находился депутат думы Тобольского района Ринат Урамаев. В разговоре с агентством он сообщил, что в момент аварии был трезв, а чужой автомобиль просто не заметил. На время разбирательств членство Урамаева в партии «Единая Россия» было приостановлено.