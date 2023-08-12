В Турции раскрыли, когда Эрдоган хочет встретиться с Путиным РИАН: Анкара рассчитывает на встречу Путина и Эрдогана в августе 12 августа 2023 в 22:36 Размер текста - 17 + Дата и место встречи президентов находятся на стадии обсуждения Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru В Турции надеются на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в августе. Об этом сообщил источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. «Анкара рассчитывает на август», — сказал источник, передает РИА Новости. Он отметил, что сейчас дата и место встречи президентов находятся на стадии обсуждения. Ранее Эрдоган пригласил Путина в Турцию. Он заявлял, что хочет обсудить с главой РФ возвращение страны в зерновую сделку. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что встреча президентов не обязательно пройдет в Турции. В Турции надеются на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в августе. Об этом сообщил источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. «Анкара рассчитывает на август», — сказал источник, передает РИА Новости. Он отметил, что сейчас дата и место встречи президентов находятся на стадии обсуждения. Ранее Эрдоган пригласил Путина в Турцию. Он заявлял, что хочет обсудить с главой РФ возвращение страны в зерновую сделку. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что встреча президентов не обязательно пройдет в Турции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям