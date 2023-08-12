В Турции раскрыли, когда Эрдоган хочет встретиться с Путиным

РИАН: Анкара рассчитывает на встречу Путина и Эрдогана в августе
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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Дата и место встречи президентов находятся на стадии обсуждения Фото:

В Турции надеются на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в августе. Об этом сообщил источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Анкара рассчитывает на август», — сказал источник, передает РИА Новости. Он отметил, что сейчас дата и место встречи президентов находятся на стадии обсуждения.

Ранее Эрдоган пригласил Путина в Турцию. Он заявлял, что хочет обсудить с главой РФ возвращение страны в зерновую сделку. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что встреча президентов не обязательно пройдет в Турции.

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В Турции надеются на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в августе. Об этом сообщил источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. «Анкара рассчитывает на август», — сказал источник, передает РИА Новости. Он отметил, что сейчас дата и место встречи президентов находятся на стадии обсуждения. Ранее Эрдоган пригласил Путина в Турцию. Он заявлял, что хочет обсудить с главой РФ возвращение страны в зерновую сделку. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что встреча президентов не обязательно пройдет в Турции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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