В Турции раскрыли, когда Эрдоган хочет встретиться с Путиным

Дата и место встречи президентов находятся на стадии обсуждения
В Турции надеются на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в августе. Об этом сообщил источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Анкара рассчитывает на август», — сказал источник, передает РИА Новости. Он отметил, что сейчас дата и место встречи президентов находятся на стадии обсуждения.
Ранее Эрдоган пригласил Путина в Турцию. Он заявлял, что хочет обсудить с главой РФ возвращение страны в зерновую сделку. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что встреча президентов не обязательно пройдет в Турции.
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