Депутат Госдумы предложил отменить часть налогов для снижения цен на товары

Депутат Госдумы Щапов призвал отменить налог на прибыль и НДС для новых производств

22 августа 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Налоговое стимулирование новых производств приведет к снижению цен в российских магазинах Фото: Алексей Гущин © URA.RU В России следует обнулить налог на прибыль и НДС для новых производств с момента запуска на три года. С таким предложением в беседе с URA.RU выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов, отметив, что это приведет к снижению цен на товары в магазинах. «Можно обнулить налог на прибыль и НДС для новых производств с момента запуска на три года. Если давать льготу до запуска, велик риск мошенничества. А если производство уже работает и выдает продукцию, то предприятию еще нужно вложить немало средств, чтобы занять нужную долю рынка. Вот тут ему налоговая льгота будет кстати. Конечно, под жестким контролем соответствующих органов», — сказал Михаил Щапов. По словам парламентария, налоговое стимулирование приведет к снижению цен в российских магазинах. «Налоговое стимулирование нужно направить на производство и продажу товаров народного потребления, чтобы сформировать достаточно высокий уровень предложения, который приведет к снижению цен на самые необходимые товары: базовый набор продуктов, стройматериалы, автомобили и так далее. Причем нужно не вкачивать льготы и поддержку в одного-двух получателей, а создать условия, чтобы таких получателей было как можно больше», — объяснил политик. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль крупных компаний. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов. До этого крупные компании платили этот налог в добровольном порядке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России следует обнулить налог на прибыль и НДС для новых производств с момента запуска на три года. С таким предложением в беседе с URA.RU выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов, отметив, что это приведет к снижению цен на товары в магазинах. «Можно обнулить налог на прибыль и НДС для новых производств с момента запуска на три года. Если давать льготу до запуска, велик риск мошенничества. А если производство уже работает и выдает продукцию, то предприятию еще нужно вложить немало средств, чтобы занять нужную долю рынка. Вот тут ему налоговая льгота будет кстати. Конечно, под жестким контролем соответствующих органов», — сказал Михаил Щапов. По словам парламентария, налоговое стимулирование приведет к снижению цен в российских магазинах. «Налоговое стимулирование нужно направить на производство и продажу товаров народного потребления, чтобы сформировать достаточно высокий уровень предложения, который приведет к снижению цен на самые необходимые товары: базовый набор продуктов, стройматериалы, автомобили и так далее. Причем нужно не вкачивать льготы и поддержку в одного-двух получателей, а создать условия, чтобы таких получателей было как можно больше», — объяснил политик. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль крупных компаний. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов. До этого крупные компании платили этот налог в добровольном порядке.