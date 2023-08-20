20 августа 2023

В курганском ГУ МЧС заявили, что в пожарах погибли десятки жителей области

© Служба новостей «URA.RU»
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М. Чаусово. Последствия пожара. Курган, последствия пожара, малое чаусово
Спасатели назвали число погибших в пожарах курганцев Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области с начала года в пожарах погибли 40 человек. Статистику привели в telegram-канале ГУ МЧС региона.

«374 пожара произошло с начала года в Курганской области <…> 40 человек погибли в огне, задохнувшись от угарного газа», — сообщили в чрезвычайном ведомстве. В качестве причины было указано несоблюдение правил пожарной безопасности при пользовании электроприборами.

Сотрудники МЧС напомнили основные правила владельцам бытовой техники и других приборов. Следует дозировать распределение нагрузки при включении мощных приборов. Уходя из дома, следует выключать их из сети — особенно это касается телефонов и других гаджетов. Электрообогреватели нужно использовать с подставкой, которая не загорится от перегрева.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганских чиновников завели уголовное дело. Это произошло после гибели людей весной, следователи ищут проявивших преступную халатность чиновников.

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В Курганской области с начала года в пожарах погибли 40 человек. Статистику привели в telegram-канале ГУ МЧС региона. «374 пожара произошло с начала года в Курганской области <…> 40 человек погибли в огне, задохнувшись от угарного газа», — сообщили в чрезвычайном ведомстве. В качестве причины было указано несоблюдение правил пожарной безопасности при пользовании электроприборами. Сотрудники МЧС напомнили основные правила владельцам бытовой техники и других приборов. Следует дозировать распределение нагрузки при включении мощных приборов. Уходя из дома, следует выключать их из сети — особенно это касается телефонов и других гаджетов. Электрообогреватели нужно использовать с подставкой, которая не загорится от перегрева. Ранее URA.RU сообщало, что на курганских чиновников завели уголовное дело. Это произошло после гибели людей весной, следователи ищут проявивших преступную халатность чиновников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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