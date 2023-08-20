В курганском ГУ МЧС заявили, что в пожарах погибли десятки жителей области

Спасатели назвали число погибших в пожарах курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области с начала года в пожарах погибли 40 человек. Статистику привели в telegram-канале ГУ МЧС региона.

«374 пожара произошло с начала года в Курганской области <…> 40 человек погибли в огне, задохнувшись от угарного газа», — сообщили в чрезвычайном ведомстве. В качестве причины было указано несоблюдение правил пожарной безопасности при пользовании электроприборами.

Сотрудники МЧС напомнили основные правила владельцам бытовой техники и других приборов. Следует дозировать распределение нагрузки при включении мощных приборов. Уходя из дома, следует выключать их из сети — особенно это касается телефонов и других гаджетов. Электрообогреватели нужно использовать с подставкой, которая не загорится от перегрева.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганских чиновников завели уголовное дело. Это произошло после гибели людей весной, следователи ищут проявивших преступную халатность чиновников.