После смертельной экскурсии по коллекторам в Москве возбуждено уголовное дело

После пропажи группы диггеров в Москве возбуждено уголовное дело
новость из сюжетаЛивень утопил группу диггеров в московском коллекторе
Следствие возбудило уголовное дело после трагической экскурсии по коллекторам в Москве. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — передает слова источника РИА Новости. Он добавил, что дело касается предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По информации telegram-канала 112, следователи подозревают 31-летнего организатора и руководителя диггеров Никиту Дубаса в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время он находится на допросе в Следственном комитете РФ.
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