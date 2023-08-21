После смертельной экскурсии по коллекторам в Москве возбуждено уголовное дело

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Подземное русло реки Основинка. Екатеринбург, ливневка, канализация, диггер
После пропажи группы диггеров в Москве возбуждено уголовное дело Фото:
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Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе

Следствие возбудило уголовное дело после трагической экскурсии по коллекторам в Москве. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — передает слова источника РИА Новости. Он добавил, что дело касается предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации telegram-канала 112, следователи подозревают 31-летнего организатора и руководителя диггеров Никиту Дубаса в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время он находится на допросе в Следственном комитете РФ.

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Следствие возбудило уголовное дело после трагической экскурсии по коллекторам в Москве. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — передает слова источника РИА Новости. Он добавил, что дело касается предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По информации telegram-канала 112, следователи подозревают 31-летнего организатора и руководителя диггеров Никиту Дубаса в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время он находится на допросе в Следственном комитете РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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