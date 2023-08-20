В ХМАО ищут водителей грузовиков на зарплату в 200 тысяч рублей

21 августа 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Сотрудникам предстоит работать вахтами Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе ищут водителей на самосвалы. Сотрудникам обещают платить зарплату до 200 тысяч рублей, а работать предстоит вахтовым методом. «Требуются ответственные водители, которые готовы хорошо зарабатывать. Проживание в вагон-городке, трехразовое питание, перевахтовка за счет компании, баня 3 раза в неделю», — говорится в публикации сервиса «Авито Работа». Сотрудникам обещают сдельную оплату от 150 до 200 тысяч рублей. Сотрудникам также обещают премию при выполнении плана. При этом работодатель рассматривает только кандидатов с опытом более трех лет. Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях в ХМАО, на которых работникам готовы платить 300 тысяч рублей. Такую зарплату в первую очередь предлагают нефтяниками и врачам.

В Ханты-Мансийском автономном округе ищут водителей на самосвалы. Сотрудникам обещают платить зарплату до 200 тысяч рублей, а работать предстоит вахтовым методом. «Требуются ответственные водители, которые готовы хорошо зарабатывать. Проживание в вагон-городке, трехразовое питание, перевахтовка за счет компании, баня 3 раза в неделю», — говорится в публикации сервиса «Авито Работа». Сотрудникам обещают сдельную оплату от 150 до 200 тысяч рублей. Сотрудникам также обещают премию при выполнении плана. При этом работодатель рассматривает только кандидатов с опытом более трех лет. Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях в ХМАО, на которых работникам готовы платить 300 тысяч рублей. Такую зарплату в первую очередь предлагают нефтяниками и врачам.