20 августа 2023

В ХМАО ищут водителей грузовиков на зарплату в 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудникам предстоит работать вахтами Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе ищут водителей на самосвалы. Сотрудникам обещают платить зарплату до 200 тысяч рублей, а работать предстоит вахтовым методом.

«Требуются ответственные водители, которые готовы хорошо зарабатывать. Проживание в вагон-городке, трехразовое питание, перевахтовка за счет компании, баня 3 раза в неделю», — говорится в публикации сервиса «Авито Работа». Сотрудникам обещают сдельную оплату от 150 до 200 тысяч рублей.

Сотрудникам также обещают премию при выполнении плана. При этом работодатель рассматривает только кандидатов с опытом более трех лет.

Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях в ХМАО, на которых работникам готовы платить 300 тысяч рублей. Такую зарплату в первую очередь предлагают нефтяниками и врачам.

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В Ханты-Мансийском автономном округе ищут водителей на самосвалы. Сотрудникам обещают платить зарплату до 200 тысяч рублей, а работать предстоит вахтовым методом. «Требуются ответственные водители, которые готовы хорошо зарабатывать. Проживание в вагон-городке, трехразовое питание, перевахтовка за счет компании, баня 3 раза в неделю», — говорится в публикации сервиса «Авито Работа». Сотрудникам обещают сдельную оплату от 150 до 200 тысяч рублей. Сотрудникам также обещают премию при выполнении плана. При этом работодатель рассматривает только кандидатов с опытом более трех лет. Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях в ХМАО, на которых работникам готовы платить 300 тысяч рублей. Такую зарплату в первую очередь предлагают нефтяниками и врачам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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