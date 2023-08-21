Российских школьников научат бороться с беспилотниками

Программа рассчитана на старшеклассников
Тему беспилотников включили в школьную программу начальной военной подготовки для учеников десятых-одиннадцатых классов. Об этом сообщает РИА Новости.
Тему беспилотников включили в программу военной подготовки. Школьники будут должны иметь представление о способах боевого применения дронов и ведения разведки, знать алгоритм противодействия БПЛА противника, говорится в программе курса.
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