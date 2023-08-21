Российских школьников научат бороться с беспилотниками

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Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник, stock, дрон
Программа рассчитана на старшеклассников Фото:

Тему беспилотников включили в школьную программу начальной военной подготовки для учеников десятых-одиннадцатых классов. Об этом сообщает РИА Новости.

Тему беспилотников включили в программу военной подготовки. Школьники будут должны иметь представление о способах боевого применения дронов и ведения разведки, знать алгоритм противодействия БПЛА противника, говорится в программе курса.

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Тему беспилотников включили в школьную программу начальной военной подготовки для учеников десятых-одиннадцатых классов. Об этом сообщает РИА Новости. Тему беспилотников включили в программу военной подготовки. Школьники будут должны иметь представление о способах боевого применения дронов и ведения разведки, знать алгоритм противодействия БПЛА противника, говорится в программе курса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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