В ХМАО подрядчики атакуют исками геологоразведочную фирму, где задерживают зарплату

Подрядчики фирмы «Горизонт» из ХМАО требуют более миллиарда рублей долгов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Деловые партнеры атаковали исками в суд геологоразведочную компанию «Горизонт» из Горноправдинска, которая несколько месяцев не выплачивает сотрудникам зарплату. Об этом свидетельствуют данные сайта арбитражного суда.

«Арбитражный суд ХМАО рассматривает заявления к обществу с ограниченной ответственностью „Горизонт“ о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам. За 2023 год поступило 57 заявлений, в том числе четыре ходатайства о признании должника банкротом», — указано на сайте.

Общая сумма долгов ООО «Горизонт» по договорам с деловыми партнерами составляет более миллиарда рублей. По данным Роструда ХМАО на начало августа, фирма задолжала сотрудникам более шести миллионов заработной платы.

Оперативно взять комментарий в ООО «Горизонт» агентству не удалось. На звонки корреспондента не ответили.

Ранее URA.RU писало, что следователи завели уголовное дело на руководство геологоразведочной фирмы «Горизонт» из Горноправдинска (ХМАО) из-за задержек по зарплате. Расследование находится под контролем главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.