В ХМАО подрядчики атакуют исками геологоразведочную фирму, где задерживают зарплату

Деловые партнеры атаковали исками в суд геологоразведочную компанию «Горизонт» из Горноправдинска, которая несколько месяцев не выплачивает сотрудникам зарплату. Об этом свидетельствуют данные сайта арбитражного суда.
«Арбитражный суд ХМАО рассматривает заявления к обществу с ограниченной ответственностью „Горизонт“ о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам. За 2023 год поступило 57 заявлений, в том числе четыре ходатайства о признании должника банкротом», — указано на сайте.
Общая сумма долгов ООО «Горизонт» по договорам с деловыми партнерами составляет более миллиарда рублей. По данным Роструда ХМАО на начало августа, фирма задолжала сотрудникам более шести миллионов заработной платы.
Оперативно взять комментарий в ООО «Горизонт» агентству не удалось. На звонки корреспондента не ответили.
Ранее URA.RU писало, что следователи завели уголовное дело на руководство геологоразведочной фирмы «Горизонт» из Горноправдинска (ХМАО) из-за задержек по зарплате. Расследование находится под контролем главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
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