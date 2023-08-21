В ХМАО подрядчики атакуют исками геологоразведочную фирму, где задерживают зарплату

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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Подрядчики фирмы «Горизонт» из ХМАО требуют более миллиарда рублей долгов Фото:

Деловые партнеры атаковали исками в суд геологоразведочную компанию «Горизонт» из Горноправдинска, которая несколько месяцев не выплачивает сотрудникам зарплату. Об этом свидетельствуют данные сайта арбитражного суда.

«Арбитражный суд ХМАО рассматривает заявления к обществу с ограниченной ответственностью „Горизонт“ о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам. За 2023 год поступило 57 заявлений, в том числе четыре ходатайства о признании должника банкротом», — указано на сайте.

Общая сумма долгов ООО «Горизонт» по договорам с деловыми партнерами составляет более миллиарда рублей. По данным Роструда ХМАО на начало августа, фирма задолжала сотрудникам более шести миллионов заработной платы.

Оперативно взять комментарий в ООО «Горизонт» агентству не удалось. На звонки корреспондента не ответили.

Ранее URA.RU писало, что следователи завели уголовное дело на руководство геологоразведочной фирмы «Горизонт» из Горноправдинска (ХМАО) из-за задержек по зарплате. Расследование находится под контролем главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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Деловые партнеры атаковали исками в суд геологоразведочную компанию «Горизонт» из Горноправдинска, которая несколько месяцев не выплачивает сотрудникам зарплату. Об этом свидетельствуют данные сайта арбитражного суда. «Арбитражный суд ХМАО рассматривает заявления к обществу с ограниченной ответственностью „Горизонт“ о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам. За 2023 год поступило 57 заявлений, в том числе четыре ходатайства о признании должника банкротом», — указано на сайте. Общая сумма долгов ООО «Горизонт» по договорам с деловыми партнерами составляет более миллиарда рублей. По данным Роструда ХМАО на начало августа, фирма задолжала сотрудникам более шести миллионов заработной платы. Оперативно взять комментарий в ООО «Горизонт» агентству не удалось. На звонки корреспондента не ответили. Ранее URA.RU писало, что следователи завели уголовное дело на руководство геологоразведочной фирмы «Горизонт» из Горноправдинска (ХМАО) из-за задержек по зарплате. Расследование находится под контролем главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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