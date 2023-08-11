Бастрыкин взялся за дело о задержках зарплаты в геологоразведочной фирме ХМАО

12 августа 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту задержки заплаты Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела по факту задержки заработной платы работникам фирмы «Горизонт» из Горноправдинска (ХМАО). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. «В приемную СК РФ в соцсети „ВКонтакте“ обратилась жительница ХМАО, которая сообщила, что с мая 2019 года по июнь она работала в ООО „Горизонт“. В связи с длительной невыплатой заработной платы она уволилась, однако полностью задолженность по зарплате перед ней не погашена. В СУ СК России по ХМАО расследуется уголовное дело, по которому заявительница признана потерпевшей. Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования дела и о принятых мерах», — сообщает Информационный центр СК России в своем telegram-канале. Ранее URA.RU написало, что в ХМАО сотрудники геологоразведочной компании «Горизонт» жалуются на массовую задержку заработной платы. Людям приходится ждать деньги по полгода. Государственная инспекция труда провела внеплановую проверку компании. По итогам которой на руководство фирмы завели уголовное дело.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела по факту задержки заработной платы работникам фирмы «Горизонт» из Горноправдинска (ХМАО). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. «В приемную СК РФ в соцсети „ВКонтакте“ обратилась жительница ХМАО, которая сообщила, что с мая 2019 года по июнь она работала в ООО „Горизонт“. В связи с длительной невыплатой заработной платы она уволилась, однако полностью задолженность по зарплате перед ней не погашена. В СУ СК России по ХМАО расследуется уголовное дело, по которому заявительница признана потерпевшей. Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования дела и о принятых мерах», — сообщает Информационный центр СК России в своем telegram-канале. Ранее URA.RU написало, что в ХМАО сотрудники геологоразведочной компании «Горизонт» жалуются на массовую задержку заработной платы. Людям приходится ждать деньги по полгода. Государственная инспекция труда провела внеплановую проверку компании. По итогам которой на руководство фирмы завели уголовное дело.