В ХМАО авторитетный бизнесмен Петерман снял с довыборов своего кандидата. Инсайд

В ХМАО авторитетный бизнесмен Петерман снял с довыборов подконтрольного блогера Хисматову

21 августа 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Источники утверждают, что Петерману удалось выторговать желаемое, сняв с выборов своего кандидата Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске Александр Петерман, бизнесмен с бэкграундом из 90-х и глава скандально известной корпорации «Славтэк», снял с довыборов в городскую думу своего кандидата. Подконтрольная ему блогер Айгуль Хисматова, сделавшая себе имя на критике властей, отказалась от участия в избирательной кампании. Об этом URA.RU рассказал источник в политбомонде округа. «Петерману удалось добиться желаемого, иначе Хисматова бы не снималась до самых выборов. В ближайшее время олигарх может получить крупный подряд на строительство какого-нибудь значимого объекта от городских властей», — утверждает инсайдер. В окружном избиркоме подтвердили снятие кандидата. Регистрацию Хисматовой аннулировали на основании ее заявления от 18 августа. ТИК утвердил постановление 21 августа. Сама блогер не ответила на сообщение журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что Петерман, оставаясь одним из главных акторов в Нижневартовске вот уже при пятом мэре, подстраховал своего основного кандидата на выборы в гордму Сергея Целищева. Он зарегистрировал еще одного члена корпорации, чтобы не допустить срыва кампании.

В Нижневартовске Александр Петерман, бизнесмен с бэкграундом из 90-х и глава скандально известной корпорации «Славтэк», снял с довыборов в городскую думу своего кандидата. Подконтрольная ему блогер Айгуль Хисматова, сделавшая себе имя на критике властей, отказалась от участия в избирательной кампании. Об этом URA.RU рассказал источник в политбомонде округа. «Петерману удалось добиться желаемого, иначе Хисматова бы не снималась до самых выборов. В ближайшее время олигарх может получить крупный подряд на строительство какого-нибудь значимого объекта от городских властей», — утверждает инсайдер. В окружном избиркоме подтвердили снятие кандидата. Регистрацию Хисматовой аннулировали на основании ее заявления от 18 августа. ТИК утвердил постановление 21 августа. Сама блогер не ответила на сообщение журналиста агентства. Ранее URA.RU писало, что Петерман, оставаясь одним из главных акторов в Нижневартовске вот уже при пятом мэре, подстраховал своего основного кандидата на выборы в гордму Сергея Целищева. Он зарегистрировал еще одного члена корпорации, чтобы не допустить срыва кампании.