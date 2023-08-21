В Чкаловском районе Екатеринбурга массово зачистили плакаты двух партий

Дерзкая акция поможет Евгению Шипицыну отчитаться в мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предвыборный конфликт между авторитетной бизнес-группой «Четырехсотые» и мэрией Екатеринбурга не нарушил контакты организации с районными властями. В ночь на 21 августа в Чкаловском районе «Четырехсотые» по договоренности с местной администрацией массово зачистили плакаты с кандидатами в гордуму от оппозиционных партий. При этом неизвестно, вел ли переговоры сам префект Евгений Шипицын, в KPI которого входят подобные акции.

Собеседник агентства утверждает, что в округе №24 были уничтожены билборды и сити-форматы с Юлией Гильвановой (ЛДПР). Поскольку ее якобы поддерживает другая авторитетная структура, «никто не откликался на просьбы района о демонтаже конструкций», добавил источник. В 24-м округе городская власть мэрия поддерживает депутата от КПРФ Виктора Сомикова, связанного с девелопером Андреем Гавриловским. Зачистка агитации ЛДПР произошла перед визитом в Екатеринбург партийных боссов из Москвы.

А в округе №22 уничтожили все баннеры и скроллы с депутатом от КПРФ Викторией Ивачевой — супругой секретаря обкома, вице-спикера заксобрания Александра Ивачева. В этом округе фаворит от мэрии — депутат Дмитрий Сергин («Единая Россия»).

Ранее мэрия помешала публичному представителю «Четырехсотых», экс-депутату Эдуарду Мансурову, зарегистрироваться самовыдвиженцем в Орджоникидзевском округе №17. Там власти поддерживают главу волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова. Это спровоцировало большой спор, точку в котором в ближайшее время поставит Верховный суд.

Так рекламная конструкция выглядела до вечера 20 августа Фото: читатель URA.RU

А так через несколько часов Фото: читатель URA.RU

Источник утверждает, что, как и случае с Гильвановой, была уничтожена вся наружная реклама Виктории Ивачевой Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU