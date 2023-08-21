Тюменские таксисты массово уходят из «Яндекс Go» в «бомбилы»

Тюменские таксисты массово уходят из «Яндекс Go» на рынок нелегальных перевозок

Водители такси начали массово отключаться от агрегатора «Яндекс. Go» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские таксисты, сотрудничавшие с «Яндекс. Go», массово уходят от агрегатора на нелегальный рынок пассажироперевозок. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков. 1 сентября 2023 года вступает в сило ФЗ № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ», из-за которого многие водители такси будут вынуждены оставить профессию.

«В „бомбилы“ уходят, в основном, таксисты, которые не смогут работать в городских пассажироперевозках после 1 сентября. Например, имеющие судимость по тяжелым статьям. Некоторые уходят из-за низких тарифов на перевозки», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что текущая ситуация может привести к большому переделу на рынке нелегальных пассажироперевозок Тюмени. «Многие „бомбилы“ работают в Тюмени десятками лет. И вряд ли им нужны новые конкуренты в лице таксистов, которые ушли из „Яндекс. Go“. Возможно, что между водителями будут происходить стычки и потасовки. По крайней мере, сейчас все именно к этому и идет», — отметил инсайдер URA.RU.

В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени на фоне дефицита водителей резко упал уровень обслуживания агрегатора такси «Яндекс. Go». По словам источников агентства, в последнее время участились случаи, когда при выборе тарифного плана «Комфорт» к пассажирам отправляют автомобили эконом-класса.