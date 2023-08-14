В Тюмени не хватает машин для обслуживания пассажиров такси

В Тюмени резко упал уровень обслуживания в такси

В Тюмени машины эконом-класса стали приезжать на заявки по тарифу «Комфорт» Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В Тюмени на фоне дефицита водителей резко упал уровень обслуживания агрегатора такси «Яндекс. Go». Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, в последнее время участились случаи, когда при выборе тарифного плана «Комфорт» к пассажирам отправляют автомобили эконом-класса.

«Я часто пользуюсь услугами агрегатора такси „Яндекс. Go“, потому что по работе нужно посещать разные части Тюмени. Всегда выбираю тариф „Комфорт“. Разница с „Экономом“ там небольшая: около 10-15%. Зато машины нормальные приезжают. В последнее время участились случаи, когда агрегатор берет с меня плату по тарифу „Комфорт“, а по факту приезжает машина эконом-класса. Не знаю, с чем это связано, но такая тенденция мне не нравится», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени.

Ее слова косвенно подтвердил другой тюменец. «Заказывая такси через приложение „Яндекс. Go“, я обычно выбираю тариф „Комфорт“. Но с недавнего времени вернулся на „Эконом“. Все равно система присылает на заявки автомобили именно такого класса. Нет смысла переплачивать», — пояснил житель города в разговоре с агентством.

Владелец одного из тюменских таксопарков пояснил URA.RU, что подобная тенденция сложилась на фоне массового оттока водителей из системы «Яндекс. Go». «Это связано с ФЗ № 580 „Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ“, который вступает в силу 1 сентября 2023 года. Таксистам придется работать в новых условиях. Каких именно — пока мало кто понимает. Люди страхуются и заранее начинают уходить из такси и искать новую работу. Поэтому машин комфорт-класса в системе стало заметно меньше», — пояснил собеседник агентства.

В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени у агрегатора такси «Яндекс. Go» стал периодически исчезать тариф «Эконом». В такие моменты для заказа остаются доступны только «Комфорт» и «Комфорт +».