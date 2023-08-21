В Ростовской области задержали украинку за шпионаж для СБУ

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Вооруженные силы РФ. stock, с-300, пво, stock, с-400
Шпионка собирала сведения о местах расположения ПВО и перемещении военной техники Фото:

В Ростове-на-дону задержали гражданку Украины, которая собирала для СБУ информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

«Женщина фиксировала посредством телефонных сообщений сведения о местах расположения средств ПВО и фактах перемещения военных машин и танков», — передает РИА Новости заявление ведомства. Уточняется, что подозреваемая поддерживала связь с сотрудницей СБУ. Данные могли быть использованы командованием вооруженных сил Украины для нанесения ударов, подчеркнули в ведомстве.

Ранее украинского шпиона задержали в Псковской области. Гражданину Украины выдано предупреждение о недопустимости совершения шпионажа. Ему запрещено въезжать в Россию до 2053 года.

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В Ростове-на-дону задержали гражданку Украины, которая собирала для СБУ информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в региональном УФСБ. «Женщина фиксировала посредством телефонных сообщений сведения о местах расположения средств ПВО и фактах перемещения военных машин и танков», — передает РИА Новости заявление ведомства. Уточняется, что подозреваемая поддерживала связь с сотрудницей СБУ. Данные могли быть использованы командованием вооруженных сил Украины для нанесения ударов, подчеркнули в ведомстве. Ранее украинского шпиона задержали в Псковской области. Гражданину Украины выдано предупреждение о недопустимости совершения шпионажа. Ему запрещено въезжать в Россию до 2053 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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