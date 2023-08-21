В Ростовской области задержали украинку за шпионаж для СБУ 21 августа 2023 в 18:12 Размер текста - 17 + Шпионка собирала сведения о местах расположения ПВО и перемещении военной техники Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В Ростове-на-дону задержали гражданку Украины, которая собирала для СБУ информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в региональном УФСБ. «Женщина фиксировала посредством телефонных сообщений сведения о местах расположения средств ПВО и фактах перемещения военных машин и танков», — передает РИА Новости заявление ведомства. Уточняется, что подозреваемая поддерживала связь с сотрудницей СБУ. Данные могли быть использованы командованием вооруженных сил Украины для нанесения ударов, подчеркнули в ведомстве. Ранее украинского шпиона задержали в Псковской области. Гражданину Украины выдано предупреждение о недопустимости совершения шпионажа. Ему запрещено въезжать в Россию до 2053 года. В Ростове-на-дону задержали гражданку Украины, которая собирала для СБУ информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в региональном УФСБ. «Женщина фиксировала посредством телефонных сообщений сведения о местах расположения средств ПВО и фактах перемещения военных машин и танков», — передает РИА Новости заявление ведомства. Уточняется, что подозреваемая поддерживала связь с сотрудницей СБУ. Данные могли быть использованы командованием вооруженных сил Украины для нанесения ударов, подчеркнули в ведомстве. Ранее украинского шпиона задержали в Псковской области. Гражданину Украины выдано предупреждение о недопустимости совершения шпионажа. Ему запрещено въезжать в Россию до 2053 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям