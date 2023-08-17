Сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона в Псковской области

17 августа 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Шпион с Украины собирал данные о российских пограничниках, заявили в УФСБ РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники Управления ФСБ России по Псковской области задержали украинского гражданина при попытке шпионажа в пользу спецслужб Украины. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Псковской области. «ФСБ пресечена попытка сбора гражданином Украины сведений в интересах украинских спецслужб», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что гражданин Днепропетровска собирал информацию о российских пограничниках и украинцах, сотрудничающих с правоохранительными органами региона. Гражданину Украины выдано предупреждение о недопустимости совершения шпионажа. Ему запрещено въезжать в Россию до 2053 года. Шпион являлся агентом СБУ с октября 2022 года, но не смог передать данные, так как был задержан, заключили в пресс-службе. Ранее в России предложили выдавать оружие жителям приграничных районов, чтобы защитить страну от диверсантов и шпионов с Украины. Рекомендуется создать подобие советской организации «Смерша». Считается, что приграничные территории нуждаются в оружии для обеспечения территориальной обороны.

Сотрудники Управления ФСБ России по Псковской области задержали украинского гражданина при попытке шпионажа в пользу спецслужб Украины. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Псковской области. «ФСБ пресечена попытка сбора гражданином Украины сведений в интересах украинских спецслужб», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что гражданин Днепропетровска собирал информацию о российских пограничниках и украинцах, сотрудничающих с правоохранительными органами региона. Гражданину Украины выдано предупреждение о недопустимости совершения шпионажа. Ему запрещено въезжать в Россию до 2053 года. Шпион являлся агентом СБУ с октября 2022 года, но не смог передать данные, так как был задержан, заключили в пресс-службе. Ранее в России предложили выдавать оружие жителям приграничных районов, чтобы защитить страну от диверсантов и шпионов с Украины. Рекомендуется создать подобие советской организации «Смерша». Считается, что приграничные территории нуждаются в оружии для обеспечения территориальной обороны.