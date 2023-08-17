Сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона в Псковской области

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Шпион с Украины собирал данные о российских пограничниках, заявили в УФСБ РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники Управления ФСБ России по Псковской области задержали украинского гражданина при попытке шпионажа в пользу спецслужб Украины. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

«ФСБ пресечена попытка сбора гражданином Украины сведений в интересах украинских спецслужб», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что гражданин Днепропетровска собирал информацию о российских пограничниках и украинцах, сотрудничающих с правоохранительными органами региона.

Гражданину Украины выдано предупреждение о недопустимости совершения шпионажа. Ему запрещено въезжать в Россию до 2053 года. Шпион являлся агентом СБУ с октября 2022 года, но не смог передать данные, так как был задержан, заключили в пресс-службе.

Ранее в России предложили выдавать оружие жителям приграничных районов, чтобы защитить страну от диверсантов и шпионов с Украины. Рекомендуется создать подобие советской организации «Смерша». Считается, что приграничные территории нуждаются в оружии для обеспечения территориальной обороны.

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Сотрудники Управления ФСБ России по Псковской области задержали украинского гражданина при попытке шпионажа в пользу спецслужб Украины. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Псковской области. «ФСБ пресечена попытка сбора гражданином Украины сведений в интересах украинских спецслужб», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что гражданин Днепропетровска собирал информацию о российских пограничниках и украинцах, сотрудничающих с правоохранительными органами региона. Гражданину Украины выдано предупреждение о недопустимости совершения шпионажа. Ему запрещено въезжать в Россию до 2053 года. Шпион являлся агентом СБУ с октября 2022 года, но не смог передать данные, так как был задержан, заключили в пресс-службе. Ранее в России предложили выдавать оружие жителям приграничных районов, чтобы защитить страну от диверсантов и шпионов с Украины. Рекомендуется создать подобие советской организации «Смерша». Считается, что приграничные территории нуждаются в оружии для обеспечения территориальной обороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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