Адвокат Титов рассказал о возможности получить до 30 тысяч отцам в декрете

Если отец самостоятельно занимается воспитанием ребенка до трех лет, то мать должна платить алименты на его содержание, сумма которых может доходить до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU заявил адвокат по семейным делам Илья Титов.
«Отцы, фактически воспитывающие ребенка, имеют права взыскивать алименты на свое содержание с матери такого ребенка. Ранее законодательство позволяло взыскивать алименты только матерям, воспитывающим ребенка до трех лет. Теперь оба родителя уравнены в правах. Если ребенок до трех лет находится у папы и тот занимается его воспитанием, то мама обязана перечислять алименты на содержание папы», — рассказал адвокат по семейным делам Илья Титов.
По словам эксперта, не будет существовать различий между алиментами, устанавливаемыми для мужчин и женщин. «При рассмотрении дела будет учитываться объем расходов нуждающегося супруга, имущественное положение плательщика алиментов и иные, заслуживающие внимания обстоятельства. Алименты взыскиваются ежемесячно в твердой сумме, а не в процентах к заработку. В среднем, речь идет об одном—двух прожиточных минимумах. Это около 20-30 тысяч рублей», — отметил Титов.
С 31 июля отцы-одиночки имеют право получить алименты на собственное содержание. Данный закон «О внесении изменений в статьи 89 и 90 Семейного кодекса Российской Федерации» подписал президент России Владимир Путин.
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