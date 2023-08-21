Адвокат Титов рассказал о возможности получить до 30 тысяч отцам в декрете

22 августа 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Отцы-одиночки имеют право получить алименты на собственное содержание, а не только на ребенка Фото: Сергей Русанов © URA.RU Если отец самостоятельно занимается воспитанием ребенка до трех лет, то мать должна платить алименты на его содержание, сумма которых может доходить до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU заявил адвокат по семейным делам Илья Титов. «Отцы, фактически воспитывающие ребенка, имеют права взыскивать алименты на свое содержание с матери такого ребенка. Ранее законодательство позволяло взыскивать алименты только матерям, воспитывающим ребенка до трех лет. Теперь оба родителя уравнены в правах. Если ребенок до трех лет находится у папы и тот занимается его воспитанием, то мама обязана перечислять алименты на содержание папы», — рассказал адвокат по семейным делам Илья Титов. По словам эксперта, не будет существовать различий между алиментами, устанавливаемыми для мужчин и женщин. «При рассмотрении дела будет учитываться объем расходов нуждающегося супруга, имущественное положение плательщика алиментов и иные, заслуживающие внимания обстоятельства. Алименты взыскиваются ежемесячно в твердой сумме, а не в процентах к заработку. В среднем, речь идет об одном—двух прожиточных минимумах. Это около 20-30 тысяч рублей», — отметил Титов. С 31 июля отцы-одиночки имеют право получить алименты на собственное содержание. Данный закон «О внесении изменений в статьи 89 и 90 Семейного кодекса Российской Федерации» подписал президент России Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если отец самостоятельно занимается воспитанием ребенка до трех лет, то мать должна платить алименты на его содержание, сумма которых может доходить до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU заявил адвокат по семейным делам Илья Титов. «Отцы, фактически воспитывающие ребенка, имеют права взыскивать алименты на свое содержание с матери такого ребенка. Ранее законодательство позволяло взыскивать алименты только матерям, воспитывающим ребенка до трех лет. Теперь оба родителя уравнены в правах. Если ребенок до трех лет находится у папы и тот занимается его воспитанием, то мама обязана перечислять алименты на содержание папы», — рассказал адвокат по семейным делам Илья Титов. По словам эксперта, не будет существовать различий между алиментами, устанавливаемыми для мужчин и женщин. «При рассмотрении дела будет учитываться объем расходов нуждающегося супруга, имущественное положение плательщика алиментов и иные, заслуживающие внимания обстоятельства. Алименты взыскиваются ежемесячно в твердой сумме, а не в процентах к заработку. В среднем, речь идет об одном—двух прожиточных минимумах. Это около 20-30 тысяч рублей», — отметил Титов. С 31 июля отцы-одиночки имеют право получить алименты на собственное содержание. Данный закон «О внесении изменений в статьи 89 и 90 Семейного кодекса Российской Федерации» подписал президент России Владимир Путин.