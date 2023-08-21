21 августа 2023

Жители ХМАО нашли способ сэкономить в отпуске на Мальдивах

Жители ХМАО летят в отпуск на Мальдивы в сезон дождей, чтобы сэкономить
© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых, туризм, архив. , океан, пляжный отдых, карибские острова, бермудские острова, багамы, мальдивы
Югорчане летают на Мальдивы в сезон дождей, чтобы сэкономить Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа начали отдыхать летом на Мальдивских островах, чтобы сэкономить. Из-за сезона дождей в это время отели делают скидки туристам. Ситуацию URA.RU обсудило с руководителем агентства путешествий SoloWay Еленой Соловьевой.

«Многие едут летом, и людям везет с погодой. Летом на Мальдивах дешевле, чем зимой. Это дорогое направление, и летом от отелей появляются скидки, так же как по Эмиратам», — поясняет Соловьева.

По словам турагента, сезонность отдыха на курортах размылась из-за смены климата. При этом сейчас летние дожди на Мальдивах чаще выпадают на ночь, а дни остаются ясными. «Климат очень сильно меняется, уже в прошлом январе 2023 года дождей [на Мальдивах] было больше или примерно столько же чем, например в июле. Хотя зимой должно быть сухо, а летом дожди», — уточняет Соловьева.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Югры стали активно интересоваться летним отдыхом в Таиланде. Это время на тайских курортах также считается сезоном дождей.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа начали отдыхать летом на Мальдивских островах, чтобы сэкономить. Из-за сезона дождей в это время отели делают скидки туристам. Ситуацию URA.RU обсудило с руководителем агентства путешествий SoloWay Еленой Соловьевой. «Многие едут летом, и людям везет с погодой. Летом на Мальдивах дешевле, чем зимой. Это дорогое направление, и летом от отелей появляются скидки, так же как по Эмиратам», — поясняет Соловьева. По словам турагента, сезонность отдыха на курортах размылась из-за смены климата. При этом сейчас летние дожди на Мальдивах чаще выпадают на ночь, а дни остаются ясными. «Климат очень сильно меняется, уже в прошлом январе 2023 года дождей [на Мальдивах] было больше или примерно столько же чем, например в июле. Хотя зимой должно быть сухо, а летом дожди», — уточняет Соловьева. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Югры стали активно интересоваться летним отдыхом в Таиланде. Это время на тайских курортах также считается сезоном дождей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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