Жители ХМАО нашли способ сэкономить в отпуске на Мальдивах

Жители ХМАО летят в отпуск на Мальдивы в сезон дождей, чтобы сэкономить

22 августа 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Югорчане летают на Мальдивы в сезон дождей, чтобы сэкономить Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Ханты-Мансийского автономного округа начали отдыхать летом на Мальдивских островах, чтобы сэкономить. Из-за сезона дождей в это время отели делают скидки туристам. Ситуацию URA.RU обсудило с руководителем агентства путешествий SoloWay Еленой Соловьевой. «Многие едут летом, и людям везет с погодой. Летом на Мальдивах дешевле, чем зимой. Это дорогое направление, и летом от отелей появляются скидки, так же как по Эмиратам», — поясняет Соловьева. По словам турагента, сезонность отдыха на курортах размылась из-за смены климата. При этом сейчас летние дожди на Мальдивах чаще выпадают на ночь, а дни остаются ясными. «Климат очень сильно меняется, уже в прошлом январе 2023 года дождей [на Мальдивах] было больше или примерно столько же чем, например в июле. Хотя зимой должно быть сухо, а летом дожди», — уточняет Соловьева. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Югры стали активно интересоваться летним отдыхом в Таиланде. Это время на тайских курортах также считается сезоном дождей.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа начали отдыхать летом на Мальдивских островах, чтобы сэкономить. Из-за сезона дождей в это время отели делают скидки туристам. Ситуацию URA.RU обсудило с руководителем агентства путешествий SoloWay Еленой Соловьевой. «Многие едут летом, и людям везет с погодой. Летом на Мальдивах дешевле, чем зимой. Это дорогое направление, и летом от отелей появляются скидки, так же как по Эмиратам», — поясняет Соловьева. По словам турагента, сезонность отдыха на курортах размылась из-за смены климата. При этом сейчас летние дожди на Мальдивах чаще выпадают на ночь, а дни остаются ясными. «Климат очень сильно меняется, уже в прошлом январе 2023 года дождей [на Мальдивах] было больше или примерно столько же чем, например в июле. Хотя зимой должно быть сухо, а летом дожди», — уточняет Соловьева. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Югры стали активно интересоваться летним отдыхом в Таиланде. Это время на тайских курортах также считается сезоном дождей.