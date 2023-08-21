Жители ХМАО нашли способ сэкономить в отпуске на Мальдивах

Жители Ханты-Мансийского автономного округа начали отдыхать летом на Мальдивских островах, чтобы сэкономить. Из-за сезона дождей в это время отели делают скидки туристам. Ситуацию URA.RU обсудило с руководителем агентства путешествий SoloWay Еленой Соловьевой.
«Многие едут летом, и людям везет с погодой. Летом на Мальдивах дешевле, чем зимой. Это дорогое направление, и летом от отелей появляются скидки, так же как по Эмиратам», — поясняет Соловьева.
По словам турагента, сезонность отдыха на курортах размылась из-за смены климата. При этом сейчас летние дожди на Мальдивах чаще выпадают на ночь, а дни остаются ясными. «Климат очень сильно меняется, уже в прошлом январе 2023 года дождей [на Мальдивах] было больше или примерно столько же чем, например в июле. Хотя зимой должно быть сухо, а летом дожди», — уточняет Соловьева.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Югры стали активно интересоваться летним отдыхом в Таиланде. Это время на тайских курортах также считается сезоном дождей.
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