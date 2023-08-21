Депутат Госдумы Федоров: у граждан нет права проникать в подземные коллекторы

21 августа 2023 в 21:52 Размер текста - 17 +

В Москве после сильного ливня пропала группа диггеров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU У рядовых граждан нет права проникать в канализационные коллекторы, а владельцы этих объектов должны нести ответственность за безопасность. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. Ранее в Москве после сильного ливня пропала группа диггеров, которая участвовала в экскурсии по подземным коллекторам российской столицы. На данный момент нашли тело четвертого утонувшего в подземных коллекторах. «Бывают природные пещеры, у которых нет хозяина. Но коллектор — это тот объект, у которого есть хозяин. В соответствии с законодательством РФ, любой владелец объекта, который может нести какую-то опасность, отвечает за его безопасность. Соответственно, он должен был обеспечить режим, чтобы туда не было возможности доступа для посторонних лиц. Так что речь идет о конкретном нарушении закона конкретными лицами. Я так понимаю, следствием это будет установлено», — сказал Евгений Федоров.

У рядовых граждан нет права проникать в канализационные коллекторы, а владельцы этих объектов должны нести ответственность за безопасность. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. Ранее в Москве после сильного ливня пропала группа диггеров, которая участвовала в экскурсии по подземным коллекторам российской столицы. На данный момент нашли тело четвертого утонувшего в подземных коллекторах. «Бывают природные пещеры, у которых нет хозяина. Но коллектор — это тот объект, у которого есть хозяин. В соответствии с законодательством РФ, любой владелец объекта, который может нести какую-то опасность, отвечает за его безопасность. Соответственно, он должен был обеспечить режим, чтобы туда не было возможности доступа для посторонних лиц. Так что речь идет о конкретном нарушении закона конкретными лицами. Я так понимаю, следствием это будет установлено», — сказал Евгений Федоров.