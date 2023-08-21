Депутат Госдумы Федоров: у граждан нет права проникать в подземные коллекторы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осмотр ул Куйбышева. Курган, ремонт коллектора, крышка люка
В Москве после сильного ливня пропала группа диггеров Фото:

У рядовых граждан нет права проникать в канализационные коллекторы, а владельцы этих объектов должны нести ответственность за безопасность. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Ранее в Москве после сильного ливня пропала группа диггеров, которая участвовала в экскурсии по подземным коллекторам российской столицы. На данный момент нашли тело четвертого утонувшего в подземных коллекторах.

«Бывают природные пещеры, у которых нет хозяина. Но коллектор — это тот объект, у которого есть хозяин. В соответствии с законодательством РФ, любой владелец объекта, который может нести какую-то опасность, отвечает за его безопасность. Соответственно, он должен был обеспечить режим, чтобы туда не было возможности доступа для посторонних лиц. Так что речь идет о конкретном нарушении закона конкретными лицами. Я так понимаю, следствием это будет установлено», — сказал Евгений Федоров.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У рядовых граждан нет права проникать в канализационные коллекторы, а владельцы этих объектов должны нести ответственность за безопасность. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. Ранее в Москве после сильного ливня пропала группа диггеров, которая участвовала в экскурсии по подземным коллекторам российской столицы. На данный момент нашли тело четвертого утонувшего в подземных коллекторах. «Бывают природные пещеры, у которых нет хозяина. Но коллектор — это тот объект, у которого есть хозяин. В соответствии с законодательством РФ, любой владелец объекта, который может нести какую-то опасность, отвечает за его безопасность. Соответственно, он должен был обеспечить режим, чтобы туда не было возможности доступа для посторонних лиц. Так что речь идет о конкретном нарушении закона конкретными лицами. Я так понимаю, следствием это будет установлено», — сказал Евгений Федоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...