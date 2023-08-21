Ливень утопил группу диггеров в подземелье Москвы: что известно о происшествии

Восемь человек находилось составе группы диггеров, которая утонула в подземелье Москвы
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ЖКХ. Теплотрасса. Яма. Челябинск. , коллектор, ремонт
Группа утонула после начала сильного ливня в российской столице Фото:
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Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе

В Москве после сильного ливня пропала группа диггеров, которая участвовала в экскурсии по подземным коллекторам российской столицы. URA.RU собрало всю информацию, которая известна об этом происшествии на данный момент.

Что произошло

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Первые сообщения говорили о том, что в Москве-реке, возле парка Зарядье, спасатели извлекли труп. Сообщалось, что инициатором обнаружения был капитан теплохода, который вызвал спасателей. В данный момент на месте происшествия присутствует полиция. Тела утонувших в московском коллекторе несло потоком воды около двух километров. Предварительно, сильнейший дождь начался, когда группа находилась в районе метро Трубная. Группа диггеров была объявлена пропавшей, когда их коллеги заметили маячок на месте входа в подземелье. Обычно перед входом в коллекторы руководитель группы оставляет маяк, чтобы его коллеги или спасатели могли определить, где они находятся.

Информация о жертвах

  • Затем на Москворецкой набережной около коллектора был обнаружен второй труп за сутки на том же самом месте. Спасатели с помощью специального оборудования извлекли тело примерно в 04:30 по местному времени.
  • В результате происшествия утонули родственники сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина, его 15-летняя дочь Вика и 17-летний племянник Глеб, утонули в Москве. Они принимали участие в экскурсии по подземным коллекторам с диггерами, но были унесены водой во время сильного ливня. Тела подростков были извлечены из коллектора на Москворецкой набережной. Тело самого Маркушина пока не найдено.
  • Позже стало известно об обнаружении еще одного тела. Согласно источнику, который знаком с ситуацией, погибшей является молодая девушка. Тело было извлечено из коллектора в центре Москвы во время сильного ливня.
  • В экскурсии по подземным коллекторам в Москве принимало участие восемь человек. В настоящее время их разыскивают экстренные службы. Изначально на экскурсию записалось более 20 человек, но большинство из них отказалось участвовать после прогноза сильного ливня.
  • Последнее сообщение гида диггеров Константина Филиппова появилось в сети. В нем он выразил обеспокоенность погодой и спросил, можно ли выходить на улицу. После этого сообщения он прекратил связь. Константин Филиппов был активным спортсменом и проводил экскурсию по подземным коллекторам в центре Москвы во время сильного ливня.

Какие меры приняты

  • На Москворецкую набережную прибыла специализированная техника для запечатывания коллектора, где были обнаружены тела погибших участников экскурсии. Планируется укрепление клетки, закрывающей вход, чтобы никто больше не смог проникнуть внутрь коллектора.
  • В результате происшествия возбуждено уголовное дело. Дело относится к оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным telegram-канала 112, следователи подозревают Никиту Дубаса, 31-летнего организатора и руководителя диггеров, в предоставлении таких услуг. В настоящее время он проходит допрос в Следственном комитете РФ.
  • Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на подземные объекты. Также предлагается ввести аналогичное наказание за проникновение в системы городской инфраструктуры.

Мнения экспертов о происшествии

  • Группа нарушила меры безопасности. При экскурсиях по подземке, как и в горах, на одного гида должно быть не больше пяти человек, чтобы при случае можно было оказать незамедлительную квалифицированную помощь, заявил в беседе с NEWS.ru инструктор по выживанию Михаил Макеев. «Раз такая ситуация случилась, была допущена ошибка либо ряд ошибок на этапе подготовки и планирования», — считает он.
  • Бывший гид по подземным рекам Москвы сообщил о незаконности таких экскурсий. Руководитель независимого центра подземных исследований «ОСТРОБ» Михаил Савкин заявил, что спускаться в коллекторы можно только сотрудникам ЖКХ и метрополитена.
  • Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился в своем telegram-канале к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все подземные объекты и системы городской инфраструктуры.

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В Москве после сильного ливня пропала группа диггеров, которая участвовала в экскурсии по подземным коллекторам российской столицы. URA.RU собрало всю информацию, которая известна об этом происшествии на данный момент. Первые сообщения говорили о том, что в Москве-реке, возле парка Зарядье, спасатели извлекли труп. Сообщалось, что инициатором обнаружения был капитан теплохода, который вызвал спасателей. В данный момент на месте происшествия присутствует полиция. Тела утонувших в московском коллекторе несло потоком воды около двух километров. Предварительно, сильнейший дождь начался, когда группа находилась в районе метро Трубная. Группа диггеров была объявлена пропавшей, когда их коллеги заметили маячок на месте входа в подземелье. Обычно перед входом в коллекторы руководитель группы оставляет маяк, чтобы его коллеги или спасатели могли определить, где они находятся.
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