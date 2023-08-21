Ливень утопил группу диггеров в подземелье Москвы: что известно о происшествии

Восемь человек находилось составе группы диггеров, которая утонула в подземелье Москвы

21 августа 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Группа утонула после начала сильного ливня в российской столице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Ливень утопил группу диггеров в московском коллекторе В Москве после сильного ливня пропала группа диггеров, которая участвовала в экскурсии по подземным коллекторам российской столицы. URA.RU собрало всю информацию, которая известна об этом происшествии на данный момент. Что произошло Новость по теме Москву затопило ливнем: главное к этому часу. Видео Первые сообщения говорили о том, что в Москве-реке, возле парка Зарядье, спасатели извлекли труп. Сообщалось, что инициатором обнаружения был капитан теплохода, который вызвал спасателей. В данный момент на месте происшествия присутствует полиция. Тела утонувших в московском коллекторе несло потоком воды около двух километров. Предварительно, сильнейший дождь начался, когда группа находилась в районе метро Трубная. Группа диггеров была объявлена пропавшей, когда их коллеги заметили маячок на месте входа в подземелье. Обычно перед входом в коллекторы руководитель группы оставляет маяк, чтобы его коллеги или спасатели могли определить, где они находятся. Информация о жертвах Затем на Москворецкой набережной около коллектора был обнаружен второй труп за сутки на том же самом месте. Спасатели с помощью специального оборудования извлекли тело примерно в 04:30 по местному времени.

В результате происшествия утонули родственники сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина, его 15-летняя дочь Вика и 17-летний племянник Глеб, утонули в Москве. Они принимали участие в экскурсии по подземным коллекторам с диггерами, но были унесены водой во время сильного ливня. Тела подростков были извлечены из коллектора на Москворецкой набережной. Тело самого Маркушина пока не найдено.

Позже стало известно об обнаружении еще одного тела. Согласно источнику, который знаком с ситуацией, погибшей является молодая девушка. Тело было извлечено из коллектора в центре Москвы во время сильного ливня.

В экскурсии по подземным коллекторам в Москве принимало участие восемь человек. В настоящее время их разыскивают экстренные службы. Изначально на экскурсию записалось более 20 человек, но большинство из них отказалось участвовать после прогноза сильного ливня.

Последнее сообщение гида диггеров Константина Филиппова появилось в сети. В нем он выразил обеспокоенность погодой и спросил, можно ли выходить на улицу. После этого сообщения он прекратил связь. Константин Филиппов был активным спортсменом и проводил экскурсию по подземным коллекторам в центре Москвы во время сильного ливня. Какие меры приняты На Москворецкую набережную прибыла специализированная техника для запечатывания коллектора, где были обнаружены тела погибших участников экскурсии. Планируется укрепление клетки, закрывающей вход, чтобы никто больше не смог проникнуть внутрь коллектора.

В результате происшествия возбуждено уголовное дело. Дело относится к оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным telegram-канала 112, следователи подозревают Никиту Дубаса, 31-летнего организатора и руководителя диггеров, в предоставлении таких услуг. В настоящее время он проходит допрос в Следственном комитете РФ.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на подземные объекты. Также предлагается ввести аналогичное наказание за проникновение в системы городской инфраструктуры. Мнения экспертов о происшествии Группа нарушила меры безопасности. При экскурсиях по подземке, как и в горах, на одного гида должно быть не больше пяти человек, чтобы при случае можно было оказать незамедлительную квалифицированную помощь, заявил в беседе с NEWS.ru инструктор по выживанию Михаил Макеев. «Раз такая ситуация случилась, была допущена ошибка либо ряд ошибок на этапе подготовки и планирования», — считает он.

инструктор по выживанию Михаил Макеев. «Раз такая ситуация случилась, была допущена ошибка либо ряд ошибок на этапе подготовки и планирования», — считает он. Бывший гид по подземным рекам Москвы сообщил о незаконности таких экскурсий. Руководитель независимого центра подземных исследований «ОСТРОБ» Михаил Савкин заявил, что спускаться в коллекторы можно только сотрудникам ЖКХ и метрополитена.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился в своем telegram-канале к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все подземные объекты и системы городской инфраструктуры.

В Москве после сильного ливня пропала группа диггеров, которая участвовала в экскурсии по подземным коллекторам российской столицы. URA.RU собрало всю информацию, которая известна об этом происшествии на данный момент. Первые сообщения говорили о том, что в Москве-реке, возле парка Зарядье, спасатели извлекли труп. Сообщалось, что инициатором обнаружения был капитан теплохода, который вызвал спасателей. В данный момент на месте происшествия присутствует полиция. Тела утонувших в московском коллекторе несло потоком воды около двух километров. Предварительно, сильнейший дождь начался, когда группа находилась в районе метро Трубная. Группа диггеров была объявлена пропавшей, когда их коллеги заметили маячок на месте входа в подземелье. Обычно перед входом в коллекторы руководитель группы оставляет маяк, чтобы его коллеги или спасатели могли определить, где они находятся.