В ЯНАО изменили условия сертификата для молодоженов

В ЯНАО срок действия сертификата для молодоженов на обследование репродуктивного здоровья будет продлен с шести месяцев до одного года. Кроме того, сертификат будет выдан всем парам, вступившим в брак с первого января текущего года, заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов.
«Цель этого сертификата — планирование детей. Если мы можем этому помочь, пусть это будет в помощь, давайте распространим на первое января [2023 года]», — сказал Дмитрий Артюхов в эфире, трансляция которого проходит на страцице губернатора в социальной сети «ВКонтакте», и поручил главе депздрава Сергею Новикову подготовить соответствующие поправки. Они начнут действовать с 2024 года.
Ранее URA.RU рассказало, что сертификат был введен 15 мая. Он дает возможность пройти бесплатное обследование при планировании беременности, в течение шести месяцев после заключения брака.
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