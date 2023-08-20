20 августа 2023
19 августа 2023

В ЯНАО изменили условия сертификата для молодоженов

Дмитрий Артюхов продлил срок действия сертификата до одного года
© Служба новостей «URA.RU»
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Республика Казахстан. архив. Пермь, молодожены, астана, казахская свадьба
Дмитрий Артюхов поручил пересмотреть условия действия сертификата для молодоженов Фото:

В ЯНАО срок действия сертификата для молодоженов на обследование репродуктивного здоровья будет продлен с шести месяцев до одного года. Кроме того, сертификат будет выдан всем парам, вступившим в брак с первого января текущего года, заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Цель этого сертификата — планирование детей. Если мы можем этому помочь, пусть это будет в помощь, давайте распространим на первое января [2023 года]», — сказал Дмитрий Артюхов в эфире, трансляция которого проходит на страцице губернатора в социальной сети «ВКонтакте», и поручил главе депздрава Сергею Новикову подготовить соответствующие поправки. Они начнут действовать с 2024 года.

Ранее URA.RU рассказало, что сертификат был введен 15 мая. Он дает возможность пройти бесплатное обследование при планировании беременности, в течение шести месяцев после заключения брака.

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В ЯНАО срок действия сертификата для молодоженов на обследование репродуктивного здоровья будет продлен с шести месяцев до одного года. Кроме того, сертификат будет выдан всем парам, вступившим в брак с первого января текущего года, заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Цель этого сертификата — планирование детей. Если мы можем этому помочь, пусть это будет в помощь, давайте распространим на первое января [2023 года]», — сказал Дмитрий Артюхов в эфире, трансляция которого проходит на страцице губернатора в социальной сети «ВКонтакте», и поручил главе депздрава Сергею Новикову подготовить соответствующие поправки. Они начнут действовать с 2024 года. Ранее URA.RU рассказало, что сертификат был введен 15 мая. Он дает возможность пройти бесплатное обследование при планировании беременности, в течение шести месяцев после заключения брака.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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