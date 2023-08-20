В ЯНАО изменили условия сертификата для молодоженов

Дмитрий Артюхов продлил срок действия сертификата до одного года

21 августа 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов поручил пересмотреть условия действия сертификата для молодоженов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЯНАО срок действия сертификата для молодоженов на обследование репродуктивного здоровья будет продлен с шести месяцев до одного года. Кроме того, сертификат будет выдан всем парам, вступившим в брак с первого января текущего года, заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Цель этого сертификата — планирование детей. Если мы можем этому помочь, пусть это будет в помощь, давайте распространим на первое января [2023 года]», — сказал Дмитрий Артюхов в эфире, трансляция которого проходит на страцице губернатора в социальной сети «ВКонтакте», и поручил главе депздрава Сергею Новикову подготовить соответствующие поправки. Они начнут действовать с 2024 года. Ранее URA.RU рассказало, что сертификат был введен 15 мая. Он дает возможность пройти бесплатное обследование при планировании беременности, в течение шести месяцев после заключения брака.

В ЯНАО срок действия сертификата для молодоженов на обследование репродуктивного здоровья будет продлен с шести месяцев до одного года. Кроме того, сертификат будет выдан всем парам, вступившим в брак с первого января текущего года, заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Цель этого сертификата — планирование детей. Если мы можем этому помочь, пусть это будет в помощь, давайте распространим на первое января [2023 года]», — сказал Дмитрий Артюхов в эфире, трансляция которого проходит на страцице губернатора в социальной сети «ВКонтакте», и поручил главе депздрава Сергею Новикову подготовить соответствующие поправки. Они начнут действовать с 2024 года. Ранее URA.RU рассказало, что сертификат был введен 15 мая. Он дает возможность пройти бесплатное обследование при планировании беременности, в течение шести месяцев после заключения брака.