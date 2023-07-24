24 июля 2023
23 июля 2023

Правительство ЯНАО изменило условия получения сертификата для молодоженов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, отношения, сердечки, молодожены, замок, свадьба, любовь
Условия для получения сертификата стали проще Фото:

В ЯНАО на 10 лет подняли предельный возраст для молодоженов, желающих получить сертификат на проверку репродуктивного здоровья. Теперь хотя бы одному из супругов должно быть до 45 лет, о чем сообщается на сайте окружного правительства.

«Решение о повышении предельного возраста супругов, вступающих в брак, с 35 до 45 лет было принято во время стратегической сессии по репродуктивному здоровью северян», — указано в пресс-релизе. Там отметили, что данные поправки уже действуют.

Сертификат для молодоженов дает возможность пройти бесплатное обследование при планировании беременности. Его можно получить в течение шести месяцев после свадьбы. Решение о такой мере поддержке населения приняли 15 мая. С тех пор правом на этот сертификат воспользовались 459 ямальцев.

Ранее URA.RU сообщало, что в окружном правительстве спустя неделю начали рассматривать возможность изменить максимальный возраст для получения сертификата. Тогда власти отметили, что мера оказывается только молодоженам в возрасте от 18 до 35 лет.

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В ЯНАО на 10 лет подняли предельный возраст для молодоженов, желающих получить сертификат на проверку репродуктивного здоровья. Теперь хотя бы одному из супругов должно быть до 45 лет, о чем сообщается на сайте окружного правительства. «Решение о повышении предельного возраста супругов, вступающих в брак, с 35 до 45 лет было принято во время стратегической сессии по репродуктивному здоровью северян», — указано в пресс-релизе. Там отметили, что данные поправки уже действуют. Сертификат для молодоженов дает возможность пройти бесплатное обследование при планировании беременности. Его можно получить в течение шести месяцев после свадьбы. Решение о такой мере поддержке населения приняли 15 мая. С тех пор правом на этот сертификат воспользовались 459 ямальцев. Ранее URA.RU сообщало, что в окружном правительстве спустя неделю начали рассматривать возможность изменить максимальный возраст для получения сертификата. Тогда власти отметили, что мера оказывается только молодоженам в возрасте от 18 до 35 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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