Правительство ЯНАО изменило условия получения сертификата для молодоженов

Условия для получения сертификата стали проще Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЯНАО на 10 лет подняли предельный возраст для молодоженов, желающих получить сертификат на проверку репродуктивного здоровья. Теперь хотя бы одному из супругов должно быть до 45 лет, о чем сообщается на сайте окружного правительства.

«Решение о повышении предельного возраста супругов, вступающих в брак, с 35 до 45 лет было принято во время стратегической сессии по репродуктивному здоровью северян», — указано в пресс-релизе. Там отметили, что данные поправки уже действуют.

Сертификат для молодоженов дает возможность пройти бесплатное обследование при планировании беременности. Его можно получить в течение шести месяцев после свадьбы. Решение о такой мере поддержке населения приняли 15 мая. С тех пор правом на этот сертификат воспользовались 459 ямальцев.

Ранее URA.RU сообщало, что в окружном правительстве спустя неделю начали рассматривать возможность изменить максимальный возраст для получения сертификата. Тогда власти отметили, что мера оказывается только молодоженам в возрасте от 18 до 35 лет.