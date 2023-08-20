Отец и сын из ЯНАО приняли решение пойти на СВО с личным автомобилем

Руководитель поискового отряда «Память» из Губкинского Олег Рожков принял решение пойти добровольцем в зону спецоперации, вместе с сыном и автомобилем. Об этом он заявил на церемонии награждения, которую провел губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время «Честного маршрута».
«Я не смог остаться равнодушным. Мы, со старшим сыном, приняли решение идти добровольцами в зону СВО, и свой личный автомобиль Mitsubishi L200 пикап мы перегоняем туда и он будет выполнять боевые задачи», — сообщил Олег Рожков в прямом эфире, который транслировался на странице Артюхова в социальной сети «ВКонтакте».
На сцену командир поискового отряда поднялся, чтобы получить из рук губернатора медаль «За гражданскую инициативу», которую заслужил в ходе поисковой и волонтерской деятельности. Ранее, он побывал в зоне спецоперации с гуманитарной миссией.
Ранее URA.RU рассказало, что семья Викторовых из Салехарда организовала доставку гуманитарной помощи в зону СВО. Там служит их сын, недавно побывавший в отпуске.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.