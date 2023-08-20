20 августа 2023
19 августа 2023

Отец и сын из ЯНАО приняли решение пойти на СВО с личным автомобилем

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение участников СВО. Тюмень , вручение медалей, награждение, сво
Командир поискового отряда из Губкинского принял решение пойти на СВО с сыном и машиной Фото:

Руководитель поискового отряда «Память» из Губкинского Олег Рожков принял решение пойти добровольцем в зону спецоперации, вместе с сыном и автомобилем. Об этом он заявил на церемонии награждения, которую провел губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время «Честного маршрута».

«Я не смог остаться равнодушным. Мы, со старшим сыном, приняли решение идти добровольцами в зону СВО, и свой личный автомобиль Mitsubishi L200 пикап мы перегоняем туда и он будет выполнять боевые задачи», — сообщил Олег Рожков в прямом эфире, который транслировался на странице Артюхова в социальной сети «ВКонтакте».

На сцену командир поискового отряда поднялся, чтобы получить из рук губернатора медаль «За гражданскую инициативу», которую заслужил в ходе поисковой и волонтерской деятельности. Ранее, он побывал в зоне спецоперации с гуманитарной миссией.

Ранее URA.RU рассказало, что семья Викторовых из Салехарда организовала доставку гуманитарной помощи в зону СВО. Там служит их сын, недавно побывавший в отпуске.

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Руководитель поискового отряда «Память» из Губкинского Олег Рожков принял решение пойти добровольцем в зону спецоперации, вместе с сыном и автомобилем. Об этом он заявил на церемонии награждения, которую провел губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время «Честного маршрута». «Я не смог остаться равнодушным. Мы, со старшим сыном, приняли решение идти добровольцами в зону СВО, и свой личный автомобиль Mitsubishi L200 пикап мы перегоняем туда и он будет выполнять боевые задачи», — сообщил Олег Рожков в прямом эфире, который транслировался на странице Артюхова в социальной сети «ВКонтакте». На сцену командир поискового отряда поднялся, чтобы получить из рук губернатора медаль «За гражданскую инициативу», которую заслужил в ходе поисковой и волонтерской деятельности. Ранее, он побывал в зоне спецоперации с гуманитарной миссией. Ранее URA.RU рассказало, что семья Викторовых из Салехарда организовала доставку гуманитарной помощи в зону СВО. Там служит их сын, недавно побывавший в отпуске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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