Родные раскрыли, что происходило в квартире, где нашли мертвых свердловчан с детьми

Полковник Горелых: за день до гибели супругов из Асбеста в их квартире были гости
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом на Уралмаше. Екатеринбург, квартира
Детей в квартире с мертвыми родителями нашли 21 августа (архивное фото) Фото:

У супругов из Асбеста, которых нашли мертвыми в квартире с тремя детьми, за сутки до инцидента гостили родные. По их словам, пара готовила ужин и была в адекватном состоянии.

«Накануне происшествия в гостях у семьи были близкие родственники. Они пояснили, что еще вчера вечером супруги были в адекватном состоянии, они готовили ужин», — сказали родные. Их слова URA.RU передал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Близкие считают, что в квартире что-то произошло уже после того, как они ушли домой.

В соцсетях пользователи пишут, что супруги погибли от употребления наркотиков. По данным Валерия Горелых, супруги ранее были судимы. 33-летний мужчина — за грабеж, кражи и незаконный оборот наркотиков, а его 32-летняя супруга — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Полицейские и следователи устанавливают точные обстоятельства произошедшего.

Тела двух супругов нашли 21 августа в одной из квартир на улице Ленина в Асбесте. Вместе с ними жили трое детей, которые в этот момент были дома. Это девочки, 2018, 2019 и 2022 годов рождения. Старших поместили в одно из местных соцучреждений, а младшую — в больницу для тщательного обследования.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У супругов из Асбеста, которых нашли мертвыми в квартире с тремя детьми, за сутки до инцидента гостили родные. По их словам, пара готовила ужин и была в адекватном состоянии. «Накануне происшествия в гостях у семьи были близкие родственники. Они пояснили, что еще вчера вечером супруги были в адекватном состоянии, они готовили ужин», — сказали родные. Их слова URA.RU передал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Близкие считают, что в квартире что-то произошло уже после того, как они ушли домой. В соцсетях пользователи пишут, что супруги погибли от употребления наркотиков. По данным Валерия Горелых, супруги ранее были судимы. 33-летний мужчина — за грабеж, кражи и незаконный оборот наркотиков, а его 32-летняя супруга — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Полицейские и следователи устанавливают точные обстоятельства произошедшего. Тела двух супругов нашли 21 августа в одной из квартир на улице Ленина в Асбесте. Вместе с ними жили трое детей, которые в этот момент были дома. Это девочки, 2018, 2019 и 2022 годов рождения. Старших поместили в одно из местных соцучреждений, а младшую — в больницу для тщательного обследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...