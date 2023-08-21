Родные раскрыли, что происходило в квартире, где нашли мертвых свердловчан с детьми

Полковник Горелых: за день до гибели супругов из Асбеста в их квартире были гости

21 августа 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Детей в квартире с мертвыми родителями нашли 21 августа (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU У супругов из Асбеста, которых нашли мертвыми в квартире с тремя детьми, за сутки до инцидента гостили родные. По их словам, пара готовила ужин и была в адекватном состоянии. «Накануне происшествия в гостях у семьи были близкие родственники. Они пояснили, что еще вчера вечером супруги были в адекватном состоянии, они готовили ужин», — сказали родные. Их слова URA.RU передал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Близкие считают, что в квартире что-то произошло уже после того, как они ушли домой. В соцсетях пользователи пишут, что супруги погибли от употребления наркотиков. По данным Валерия Горелых, супруги ранее были судимы. 33-летний мужчина — за грабеж, кражи и незаконный оборот наркотиков, а его 32-летняя супруга — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Полицейские и следователи устанавливают точные обстоятельства произошедшего. Тела двух супругов нашли 21 августа в одной из квартир на улице Ленина в Асбесте. Вместе с ними жили трое детей, которые в этот момент были дома. Это девочки, 2018, 2019 и 2022 годов рождения. Старших поместили в одно из местных соцучреждений, а младшую — в больницу для тщательного обследования.

У супругов из Асбеста, которых нашли мертвыми в квартире с тремя детьми, за сутки до инцидента гостили родные. По их словам, пара готовила ужин и была в адекватном состоянии. «Накануне происшествия в гостях у семьи были близкие родственники. Они пояснили, что еще вчера вечером супруги были в адекватном состоянии, они готовили ужин», — сказали родные. Их слова URA.RU передал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. Близкие считают, что в квартире что-то произошло уже после того, как они ушли домой. В соцсетях пользователи пишут, что супруги погибли от употребления наркотиков. По данным Валерия Горелых, супруги ранее были судимы. 33-летний мужчина — за грабеж, кражи и незаконный оборот наркотиков, а его 32-летняя супруга — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Полицейские и следователи устанавливают точные обстоятельства произошедшего. Тела двух супругов нашли 21 августа в одной из квартир на улице Ленина в Асбесте. Вместе с ними жили трое детей, которые в этот момент были дома. Это девочки, 2018, 2019 и 2022 годов рождения. Старших поместили в одно из местных соцучреждений, а младшую — в больницу для тщательного обследования.