Женщина села за руль с явными признаками алкогольного опьянения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пьяную жительницу Челябинска задержали в Кыштыме при управлении автомобилем с прицепом. Женщина напугала очевидцев своей манерой езды, сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Кыштыму.

«В воскресенье днем в дежурную часть полиции Карабаша поступило сообщение от очевидцев, о том, что по автодороге Кузнецкое — Миасс-Карабаш — Кыштым в сторону Карабаша движется автомобиль УАЗ „Патриот“ с прицепом, предположительно с пьяным водителем. За рулем оказалась жительница Челябинска 1969 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения», — уточнили в официальной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве уточнили, что наряд обнаружил автомобиль, двигающийся зигзагами по улице Ремесленной, и остановил водителя. Женщина от прохождения процедуры медосвидетельствования отказалась.

«В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что на дорогах Челябинской области 21 августа пройдут рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Как сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, водителей будут проверять на трезвость.

Автомобиль погрузили на эвакуатор Сообщество «ОГИБДД г. Кыштым» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-200178391_1242