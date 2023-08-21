Пьяную жительницу Челябинска задержали в Кыштыме при управлении автомобилем с прицепом. Женщина напугала очевидцев своей манерой езды, сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Кыштыму.
«В воскресенье днем в дежурную часть полиции Карабаша поступило сообщение от очевидцев, о том, что по автодороге Кузнецкое — Миасс-Карабаш — Кыштым в сторону Карабаша движется автомобиль УАЗ „Патриот“ с прицепом, предположительно с пьяным водителем. За рулем оказалась жительница Челябинска 1969 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения», — уточнили в официальной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
В ведомстве уточнили, что наряд обнаружил автомобиль, двигающийся зигзагами по улице Ремесленной, и остановил водителя. Женщина от прохождения процедуры медосвидетельствования отказалась.
«В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что на дорогах Челябинской области 21 августа пройдут рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Как сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, водителей будут проверять на трезвость.
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