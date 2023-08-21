Отца погибшего Далера Бобиева досрочно выпустили из колонии

21 августа 2023 в 23:36 Размер текста - 17 +

Мужчина был в колонии с 2018 года (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Отца погибшего в опекаемой семье шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга досрочно выпустили из колонии строгого режима. Об этом рассказал племянник осужденного Шамсутдин Бобиев. «Сегодня Свердловский областной суд принял решение удовлетворить ходатайство Худжановиддина Бобиева, отца погибшего шестилетнего Далера Бобиева, об условно-досрочном освобождении», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на Шамсутдина Бобиева. Биологический отец Далера отбывал наказание в ИК-10 (Екатеринбург) с 2018 года. Там он оказался после рождения сына. URA.RU писало, что мужчина отбывал наказание за разбой. По словам Шамсутдина Бобиева, отца Далера выпустили не из-за его смерти. «Он исправился. У него много поощрений, есть хорошая характеристика от руководства колонии», — добавил Шамсутдин. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Свердловского областного суда. Ответ ожидается. Далер Бобиев воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой. Женщина 26 июня заявила о пропаже ребенка. Тогда сотни волонтеров, силовиков и спасателей начали искать мальчика, прочесывая каждый двор Екатеринбурга. Наумова также участвовала в поисках своего приемного сына. Утром 29 июня тело Далера обнаружили в спортивной сумке в гараже. Как выяснилось позже, гараж принадлежит семье опекуна. Наумову заключили в СИЗО до 26 августа. Далера похоронили 5 июля по мусульманским традициям. Никто из чиновников не пришел проводить ребенка в последний путь. Однако горожан в стенах мечети было несколько сотен. Люди несли цветы и игрушки. Как разворачивались поиски Далера Бобиева — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отца погибшего в опекаемой семье шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга досрочно выпустили из колонии строгого режима. Об этом рассказал племянник осужденного Шамсутдин Бобиев. «Сегодня Свердловский областной суд принял решение удовлетворить ходатайство Худжановиддина Бобиева, отца погибшего шестилетнего Далера Бобиева, об условно-досрочном освобождении», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на Шамсутдина Бобиева. Биологический отец Далера отбывал наказание в ИК-10 (Екатеринбург) с 2018 года. Там он оказался после рождения сына. URA.RU писало, что мужчина отбывал наказание за разбой. По словам Шамсутдина Бобиева, отца Далера выпустили не из-за его смерти. «Он исправился. У него много поощрений, есть хорошая характеристика от руководства колонии», — добавил Шамсутдин. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Свердловского областного суда. Ответ ожидается. Далер Бобиев воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой. Женщина 26 июня заявила о пропаже ребенка. Тогда сотни волонтеров, силовиков и спасателей начали искать мальчика, прочесывая каждый двор Екатеринбурга. Наумова также участвовала в поисках своего приемного сына. Утром 29 июня тело Далера обнаружили в спортивной сумке в гараже. Как выяснилось позже, гараж принадлежит семье опекуна. Наумову заключили в СИЗО до 26 августа. Далера похоронили 5 июля по мусульманским традициям. Никто из чиновников не пришел проводить ребенка в последний путь. Однако горожан в стенах мечети было несколько сотен. Люди несли цветы и игрушки. Как разворачивались поиски Далера Бобиева — в материале URA.RU.