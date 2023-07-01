Биологический отец Далера Бобиева сидит за разбой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Двоюродный брат погибшего шестилетнего мальчика Далера Бобиева Шамсутдин попросил, чтобы биологического отца выпустили из колонии на похороны. Об этом он рассказал в видео, которое есть в распоряжении URA.RU. Биологический отец сейчас отбывает наказание за разбой, он проходит по делу как соучастник.

«Убедительная просьба, прошу вас, люди, журналисты, содействовать, чтобы отпустили моего дядю из колонии на похороны. Он жестоко наказан. Содействуйте, чтобы он смог попрощаться», — сообщил Шамсутдин Бобиев в видео.

Кроме этого двоюродный брат Далера призвал не отправлять деньги мошенникам, которые просят их на якобы организацию похорон шестилетнего мальчика. Вопрос с похоронами сейчас решается, их организацией займутся члены семьи или государство, добавил Шамсутдин Бобиев.

Мальчика Далера Бобиева объявили пропавшим 26 июня, спустя несколько дней его нашли мертвым в гараже, который принадлежит семье опекуна. Приемная мать созналась в содеянном, однако утверждает, что к гибели привел несчастный случай. При этом источник, знакомый с ситуацией, говорит, что ребенок был убит 3 декабря 2022 года. Шамсутдин Бобиев во время суда над приемной матерью сообщил, что хоронить Далера будут на мусульманском кладбище в Екатеринбурге.