В Екатеринбурге восстановили стихийный мемориал убитому аспиранту из Габона. Видео 22 августа 2023 в 01:04 Размер текста - 17 + Импровизированный мемориал разрушили вечером 21 августа Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ В Екатеринбурге восстановили разрушенный стихийный мемориал убитому аспиранту Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили. Об этом сообщила подруга погибшего. «Мы съездили [к месту, где расположен мемориал], поправили, прибрали, сделали все красиво», — передает telegram-канал Е1.RU слова подруги Нджелассили. Также уточняется, что девушка зажгла свечу и поставила у мемориала. Стихийный мемориал Франсуа Нджелассили поставили возле заведения Burger King на Малышева, 44, где произошла трагедия. Вечером 21 августа неизвестные разрушили мемориал. В распоряжении редакции URA.RU оказалось видео, на котором мужчина раскидывает цветы и наступает на рамку с фотографией Франсуа. В пресс-группе УМВД пока не комментируют инцидент. Франсуа Нджелассили был убит в ночь на 18 августа. Его ударил ножом 23-летний мужчина. Одним из основных мотивов, толкнувших парня на преступление, является неприязнь на расовой почве. Его поместили в СИЗО до 17 октября. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU. В Екатеринбурге восстановили разрушенный стихийный мемориал убитому аспиранту Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили. Об этом сообщила подруга погибшего. «Мы съездили [к месту, где расположен мемориал], поправили, прибрали, сделали все красиво», — передает telegram-канал Е1.RU слова подруги Нджелассили. Также уточняется, что девушка зажгла свечу и поставила у мемориала. Стихийный мемориал Франсуа Нджелассили поставили возле заведения Burger King на Малышева, 44, где произошла трагедия. Вечером 21 августа неизвестные разрушили мемориал. В распоряжении редакции URA.RU оказалось видео, на котором мужчина раскидывает цветы и наступает на рамку с фотографией Франсуа. В пресс-группе УМВД пока не комментируют инцидент. Франсуа Нджелассили был убит в ночь на 18 августа. Его ударил ножом 23-летний мужчина. Одним из основных мотивов, толкнувших парня на преступление, является неприязнь на расовой почве. Его поместили в СИЗО до 17 октября. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям