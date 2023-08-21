21 августа 2023

В Екатеринбурге восстановили стихийный мемориал убитому аспиранту из Габона. Видео

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Стихийный мемориал в память об убитом студенте из Габона. Екатеринбург, стихийный мемориал, нджелассили франсуа, студент из габона
Импровизированный мемориал разрушили вечером 21 августа Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ

В Екатеринбурге восстановили разрушенный стихийный мемориал убитому аспиранту Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили. Об этом сообщила подруга погибшего.

«Мы съездили [к месту, где расположен мемориал], поправили, прибрали, сделали все красиво», — передает telegram-канал Е1.RU слова подруги Нджелассили. Также уточняется, что девушка зажгла свечу и поставила у мемориала.

Стихийный мемориал Франсуа Нджелассили поставили возле заведения Burger King на Малышева, 44, где произошла трагедия. Вечером 21 августа неизвестные разрушили мемориал. В распоряжении редакции URA.RU оказалось видео, на котором мужчина раскидывает цветы и наступает на рамку с фотографией Франсуа. В пресс-группе УМВД пока не комментируют инцидент.

Франсуа Нджелассили был убит в ночь на 18 августа. Его ударил ножом 23-летний мужчина. Одним из основных мотивов, толкнувших парня на преступление, является неприязнь на расовой почве. Его поместили в СИЗО до 17 октября. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге восстановили разрушенный стихийный мемориал убитому аспиранту Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили. Об этом сообщила подруга погибшего. «Мы съездили [к месту, где расположен мемориал], поправили, прибрали, сделали все красиво», — передает telegram-канал Е1.RU слова подруги Нджелассили. Также уточняется, что девушка зажгла свечу и поставила у мемориала. Стихийный мемориал Франсуа Нджелассили поставили возле заведения Burger King на Малышева, 44, где произошла трагедия. Вечером 21 августа неизвестные разрушили мемориал. В распоряжении редакции URA.RU оказалось видео, на котором мужчина раскидывает цветы и наступает на рамку с фотографией Франсуа. В пресс-группе УМВД пока не комментируют инцидент. Франсуа Нджелассили был убит в ночь на 18 августа. Его ударил ножом 23-летний мужчина. Одним из основных мотивов, толкнувших парня на преступление, является неприязнь на расовой почве. Его поместили в СИЗО до 17 октября. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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