21 августа 2023

Вице-премьер Испании призвала главу RFEF покинуть пост после поцелуя с футболисткой

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Министр труда Испании заявила о дискриминации прав женщин Фото:

Руководитель Королевской федерации испанского футбола (RFEF) Луис Рубиалес должен покинуть свой пост после того, как после первой в истории победы сборной поцеловал футболистку национальной команды Дженнифер Эрмосо. Об этом заявил второй зампредседателя правительства Испании, лидер левой коалиции «Сумар», министр труда страны Иоланда Диас.

«Согласно заявлению Диас, все извинения и оправдания Рубиалеса „вообще бесполезны“. Также она отметила, что женщины являются жертвами неравенства, дискриминации, а их права нарушаются. Коалиция „Сумар“ потребовала отставки функционера», — пишет Sport.es.

В издании отмечают, что Рубиалес во время награждения обнял и поцеловал в губы футболистку. Этот жест болельщики и пресса назвала чрезмерным. После этого глава RFEF принес свои извинения.

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Руководитель Королевской федерации испанского футбола (RFEF) Луис Рубиалес должен покинуть свой пост после того, как после первой в истории победы сборной поцеловал футболистку национальной команды Дженнифер Эрмосо. Об этом заявил второй зампредседателя правительства Испании, лидер левой коалиции «Сумар», министр труда страны Иоланда Диас. «Согласно заявлению Диас, все извинения и оправдания Рубиалеса „вообще бесполезны“. Также она отметила, что женщины являются жертвами неравенства, дискриминации, а их права нарушаются. Коалиция „Сумар“ потребовала отставки функционера», — пишет Sport.es. В издании отмечают, что Рубиалес во время награждения обнял и поцеловал в губы футболистку. Этот жест болельщики и пресса назвала чрезмерным. После этого глава RFEF принес свои извинения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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