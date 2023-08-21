Вице-премьер Испании призвала главу RFEF покинуть пост после поцелуя с футболисткой

22 августа 2023 в 01:38 Размер текста - 17 +

Министр труда Испании заявила о дискриминации прав женщин Фото: Размик Закарян © URA.RU Руководитель Королевской федерации испанского футбола (RFEF) Луис Рубиалес должен покинуть свой пост после того, как после первой в истории победы сборной поцеловал футболистку национальной команды Дженнифер Эрмосо. Об этом заявил второй зампредседателя правительства Испании, лидер левой коалиции «Сумар», министр труда страны Иоланда Диас. «Согласно заявлению Диас, все извинения и оправдания Рубиалеса „вообще бесполезны“. Также она отметила, что женщины являются жертвами неравенства, дискриминации, а их права нарушаются. Коалиция „Сумар“ потребовала отставки функционера», — пишет Sport.es . В издании отмечают, что Рубиалес во время награждения обнял и поцеловал в губы футболистку. Этот жест болельщики и пресса назвала чрезмерным. После этого глава RFEF принес свои извинения.

Руководитель Королевской федерации испанского футбола (RFEF) Луис Рубиалес должен покинуть свой пост после того, как после первой в истории победы сборной поцеловал футболистку национальной команды Дженнифер Эрмосо. Об этом заявил второй зампредседателя правительства Испании, лидер левой коалиции «Сумар», министр труда страны Иоланда Диас. «Согласно заявлению Диас, все извинения и оправдания Рубиалеса „вообще бесполезны“. Также она отметила, что женщины являются жертвами неравенства, дискриминации, а их права нарушаются. Коалиция „Сумар“ потребовала отставки функционера», — пишет Sport.es. В издании отмечают, что Рубиалес во время награждения обнял и поцеловал в губы футболистку. Этот жест болельщики и пресса назвала чрезмерным. После этого глава RFEF принес свои извинения.