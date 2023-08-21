Пригожин опубликовал первое видео после мятежа

22 августа 2023 в 01:12 Размер текста - 17 +

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» продолжает выполнять ранее поставленные задачи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал первое видеообращение после мятежа. Он заявил, что ЧВК «Вагнер» берет на работу «настоящих богатырей» и продолжает выполнять поставленные задачи. «Работаем. Температура плюс 50, все как мы любим. ЧВК „Вагнер“ проводит РПД [разведывательно-поисковые действия], делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной. […] Кошмарим ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России), „Аль-Каиду“ (террористическая организация, запрещена в РФ) и других бандосов», — сообщил Пригожин на видео, опубликованном в telegram-канале «Кепка Пригожина». С 23 по 24 июня Пригожин предпринял попытку мятежа. Он обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по расположению наемников, однако в ведомстве эту информацию опровергли. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» существует, однако с юридической точки зрения ее нет.

Лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал первое видеообращение после мятежа. Он заявил, что ЧВК «Вагнер» берет на работу «настоящих богатырей» и продолжает выполнять поставленные задачи. «Работаем. Температура плюс 50, все как мы любим. ЧВК „Вагнер“ проводит РПД [разведывательно-поисковые действия], делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной. […] Кошмарим ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России), „Аль-Каиду“ (террористическая организация, запрещена в РФ) и других бандосов», — сообщил Пригожин на видео, опубликованном в telegram-канале «Кепка Пригожина». С 23 по 24 июня Пригожин предпринял попытку мятежа. Он обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по расположению наемников, однако в ведомстве эту информацию опровергли. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» существует, однако с юридической точки зрения ее нет.