21 августа 2023

Пригожин опубликовал первое видео после мятежа

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» продолжает выполнять ранее поставленные задачи Фото:

Лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал первое видеообращение после мятежа. Он заявил, что ЧВК «Вагнер» берет на работу «настоящих богатырей» и продолжает выполнять поставленные задачи.

«Работаем. Температура плюс 50, все как мы любим. ЧВК „Вагнер“ проводит РПД [разведывательно-поисковые действия], делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной. […] Кошмарим ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России), „Аль-Каиду“ (террористическая организация, запрещена в РФ) и других бандосов», — сообщил Пригожин на видео, опубликованном в telegram-канале «Кепка Пригожина».

С 23 по 24 июня Пригожин предпринял попытку мятежа. Он обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по расположению наемников, однако в ведомстве эту информацию опровергли. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» существует, однако с юридической точки зрения ее нет.

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Лидер ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал первое видеообращение после мятежа. Он заявил, что ЧВК «Вагнер» берет на работу «настоящих богатырей» и продолжает выполнять поставленные задачи. «Работаем. Температура плюс 50, все как мы любим. ЧВК „Вагнер“ проводит РПД [разведывательно-поисковые действия], делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной. […] Кошмарим ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России), „Аль-Каиду“ (террористическая организация, запрещена в РФ) и других бандосов», — сообщил Пригожин на видео, опубликованном в telegram-канале «Кепка Пригожина». С 23 по 24 июня Пригожин предпринял попытку мятежа. Он обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по расположению наемников, однако в ведомстве эту информацию опровергли. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» существует, однако с юридической точки зрения ее нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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