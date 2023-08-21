21 августа 2023

Регионы России пожаловались на дефицит бензина на АЗС

«Известия»: в Крыму, Саратове и Рязани возник дефицит топлива
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, заправка, азс, заправочный пистолет, заправочная станция
Цены на топливо растут Фото:

На ряде заправок в Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей, а также Крыма образовался дефицит бензина. Об этом сообщили источники.

«Все больше регионов России стали сообщать о нехватке топлива на заправках. Вслед за Астраханской, Волгоградской областями и Калмыкией сигналы приходят из Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей и Крыма», — пишут «Известия», ссылаясь на собственные источники. По их данным, на заправках заканчивается дизель.

Дефицит топлива мог возникнуть из-за увелечения сроков доставки нефтепродуктов по железным дорогам на фоне их перегрузки, сезонного спроса и ремонта на нефтеперерабатывающих заводах. Кроме этого, цены на топливо повышаются. За последнюю неделю во многих регионах России зафиксированы сигналы о росте цен на дизель, а также о проблемах его наличия на заправках.

18 августа в России цена на бензин Аи-95 превысила 70 тысяч рублей за тонну. В отдельных регионах страны также отмечался рост цен на бензин на несколько рублей сразу.

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На ряде заправок в Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей, а также Крыма образовался дефицит бензина. Об этом сообщили источники. «Все больше регионов России стали сообщать о нехватке топлива на заправках. Вслед за Астраханской, Волгоградской областями и Калмыкией сигналы приходят из Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей и Крыма», — пишут «Известия», ссылаясь на собственные источники. По их данным, на заправках заканчивается дизель. Дефицит топлива мог возникнуть из-за увелечения сроков доставки нефтепродуктов по железным дорогам на фоне их перегрузки, сезонного спроса и ремонта на нефтеперерабатывающих заводах. Кроме этого, цены на топливо повышаются. За последнюю неделю во многих регионах России зафиксированы сигналы о росте цен на дизель, а также о проблемах его наличия на заправках. 18 августа в России цена на бензин Аи-95 превысила 70 тысяч рублей за тонну. В отдельных регионах страны также отмечался рост цен на бензин на несколько рублей сразу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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