Регионы России пожаловались на дефицит бензина на АЗС

«Известия»: в Крыму, Саратове и Рязани возник дефицит топлива

22 августа 2023 в 03:49 Размер текста - 17 +

Цены на топливо растут Фото: Московец Илья © URA.RU На ряде заправок в Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей, а также Крыма образовался дефицит бензина. Об этом сообщили источники. «Все больше регионов России стали сообщать о нехватке топлива на заправках. Вслед за Астраханской, Волгоградской областями и Калмыкией сигналы приходят из Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей и Крыма», — пишут «Известия», ссылаясь на собственные источники. По их данным, на заправках заканчивается дизель. Дефицит топлива мог возникнуть из-за увелечения сроков доставки нефтепродуктов по железным дорогам на фоне их перегрузки, сезонного спроса и ремонта на нефтеперерабатывающих заводах. Кроме этого, цены на топливо повышаются. За последнюю неделю во многих регионах России зафиксированы сигналы о росте цен на дизель, а также о проблемах его наличия на заправках. 18 августа в России цена на бензин Аи-95 превысила 70 тысяч рублей за тонну. В отдельных регионах страны также отмечался рост цен на бензин на несколько рублей сразу.

На ряде заправок в Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей, а также Крыма образовался дефицит бензина. Об этом сообщили источники. «Все больше регионов России стали сообщать о нехватке топлива на заправках. Вслед за Астраханской, Волгоградской областями и Калмыкией сигналы приходят из Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей и Крыма», — пишут «Известия», ссылаясь на собственные источники. По их данным, на заправках заканчивается дизель. Дефицит топлива мог возникнуть из-за увелечения сроков доставки нефтепродуктов по железным дорогам на фоне их перегрузки, сезонного спроса и ремонта на нефтеперерабатывающих заводах. Кроме этого, цены на топливо повышаются. За последнюю неделю во многих регионах России зафиксированы сигналы о росте цен на дизель, а также о проблемах его наличия на заправках. 18 августа в России цена на бензин Аи-95 превысила 70 тысяч рублей за тонну. В отдельных регионах страны также отмечался рост цен на бензин на несколько рублей сразу.