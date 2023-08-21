Курганская рецидивистка сдала украденные ювелирные украшения в ломбард

Ранее судимая жительница Курганской области украла у соседки ювелирные украшения. Часть из них она сдала в ломбард, а часть — оставила себе. Ущерб составил 52 тысячи рублей, указано в материалах дела на сайте Лебяжьевского районного суда.
«Гражданка совершила кражу коробки с ювелирными украшениями у своей соседки. Воспользовавшись моментом, когда потерпевшая вышла из дома, злоумышленница украла украшения. Часть из них — сдала в ломбард города Кургана, остальное спрятала у себя», — написано в документе.
Пропажу шкатулки пострадавшая обнаружила через несколько недель и только после этого обратилась в полицию. Максимальное наказание по статье о краже — до пяти лет лишения свободы. Злоумышленницу задержали.
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