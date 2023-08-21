21 августа 2023

Курганская рецидивистка сдала украденные ювелирные украшения в ломбард

© Служба новостей «URA.RU»
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Украшения и парфюм. Нижневартовск, драгоценности, ювелирные изделия, гламур, украшения
Жительница Курганской области воспользовалось отсутствием соседки, чтобы украсть драгоценности (архивное фото) Фото:

Ранее судимая жительница Курганской области украла у соседки ювелирные украшения. Часть из них она сдала в ломбард, а часть — оставила себе. Ущерб составил 52 тысячи рублей, указано в материалах дела на сайте Лебяжьевского районного суда.

«Гражданка совершила кражу коробки с ювелирными украшениями у своей соседки. Воспользовавшись моментом, когда потерпевшая вышла из дома, злоумышленница украла украшения. Часть из них — сдала в ломбард города Кургана, остальное спрятала у себя», — написано в документе.

Пропажу шкатулки пострадавшая обнаружила через несколько недель и только после этого обратилась в полицию. Максимальное наказание по статье о краже — до пяти лет лишения свободы. Злоумышленницу задержали.

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Ранее судимая жительница Курганской области украла у соседки ювелирные украшения. Часть из них она сдала в ломбард, а часть — оставила себе. Ущерб составил 52 тысячи рублей, указано в материалах дела на сайте Лебяжьевского районного суда. «Гражданка совершила кражу коробки с ювелирными украшениями у своей соседки. Воспользовавшись моментом, когда потерпевшая вышла из дома, злоумышленница украла украшения. Часть из них — сдала в ломбард города Кургана, остальное спрятала у себя», — написано в документе. Пропажу шкатулки пострадавшая обнаружила через несколько недель и только после этого обратилась в полицию. Максимальное наказание по статье о краже — до пяти лет лишения свободы. Злоумышленницу задержали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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