Свердловский СК взялся за дело о супругах, найденных мертвыми в квартире

22 августа 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Следственный комитет начал проверку по факту смерти двух свердловчан Фото: Андрей Ермолов Следственный комитет России по Свердловской области начал проверку по факту смерти супругов в квартире Асбеста, где также обнаружили троих детей в возрасте от 1,5 до пяти лет. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Жизнь детей находится вне опасности. По факту смерти супругов Следственным комитетом по Свердловской области проводится проверка. Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опросы очевидцев, тела супругов направлены на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти», — сказано в сообщении. При внешнем осмотре тел явные признаки криминальной смерти не были найдены. Информации о том, что в смерти супругов участвовали третьи лица, также нет. Ранее URA.RU писало, что супругов нашли 21 августа в квартире по улице Ленина в Асбесте. С ними в квартире находились три девочки: старшей — пять лет, средней — четыре, а младшей — полтора года. Погибшие оказались ранее судимы.

Следственный комитет России по Свердловской области начал проверку по факту смерти супругов в квартире Асбеста, где также обнаружили троих детей в возрасте от 1,5 до пяти лет. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Жизнь детей находится вне опасности. По факту смерти супругов Следственным комитетом по Свердловской области проводится проверка. Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опросы очевидцев, тела супругов направлены на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти», — сказано в сообщении. При внешнем осмотре тел явные признаки криминальной смерти не были найдены. Информации о том, что в смерти супругов участвовали третьи лица, также нет. Ранее URA.RU писало, что супругов нашли 21 августа в квартире по улице Ленина в Асбесте. С ними в квартире находились три девочки: старшей — пять лет, средней — четыре, а младшей — полтора года. Погибшие оказались ранее судимы.