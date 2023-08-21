Депутаты назначили дату инаугурации нового мэра Перми

Инаугурация нового мэра Перми пройдет 28 августа

22 августа 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Депутаты гордумы рассмотрят документ на заседании 22 августа Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Церемония инаугурации нового главы Перми пройдет 28 августа в 14:00 во Дворце Молодежи. Такой проект решения размещен на сайте городской думы. «Назначить публичное принесение присяги избранным на заседании Пермской городской думы 22.08.2023 главой города Перми-главой администрации города Перми на 28.08.2023 в 14:00 в здании муниципального автономного учреждения „Дворец молодежи“ по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 185», — говорится в документе. Депутаты рассмотрят проект решения на заседании 22 августа после того, как определятся с фигурой нового главы. Основным претендентом на пост мэра города является министр экономического развития Эдуард Соснин. Всего в конкурсе по отбору главы участвовали 15 человек. Перед депутатами сегодня выступит Эдуард Соснин и глава Ленинского района Александр Русанов.

Церемония инаугурации нового главы Перми пройдет 28 августа в 14:00 во Дворце Молодежи. Такой проект решения размещен на сайте городской думы. «Назначить публичное принесение присяги избранным на заседании Пермской городской думы 22.08.2023 главой города Перми-главой администрации города Перми на 28.08.2023 в 14:00 в здании муниципального автономного учреждения „Дворец молодежи“ по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 185», — говорится в документе. Депутаты рассмотрят проект решения на заседании 22 августа после того, как определятся с фигурой нового главы. Основным претендентом на пост мэра города является министр экономического развития Эдуард Соснин. Всего в конкурсе по отбору главы участвовали 15 человек. Перед депутатами сегодня выступит Эдуард Соснин и глава Ленинского района Александр Русанов.