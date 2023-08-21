Тюменским предпринимателям помогут деньгами на туристические проекты

Тюменским предпринимателям помогут реализовать туристические проекты

22 августа 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Тюменские предприниматели смогут подать заявку на грантовую поддержку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предприниматели Тюменской области могут подать заявку на получение грантов для реализации проектов в сфере туризма. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Субсидию из регионального бюджета можно получить на развитие инициатив по шести направлениям: внутренний туризм; сельский туризм; инклюзивный туризм; MICE-туризм (организация конференций, семинаров, выставок и т. д.); разработка сувенирной продукции. А также инициативы, связанные с использованием информационных сервисов (туристские сайты, виртуальные экскурсии, мобильные приложения), — указано в сообщении. Там добавили, что для участия в конкурсе на получение грантов необходимо предоставить комиссии описание концепции проекта. Заявки принимаются до 8 сентября 2023 года. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени молодые предприниматели получили гранты на развитие бизнеса. Общая сумма поддержки составила девять миллионов рублей.

Предприниматели Тюменской области могут подать заявку на получение грантов для реализации проектов в сфере туризма. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Субсидию из регионального бюджета можно получить на развитие инициатив по шести направлениям: внутренний туризм; сельский туризм; инклюзивный туризм; MICE-туризм (организация конференций, семинаров, выставок и т. д.); разработка сувенирной продукции. А также инициативы, связанные с использованием информационных сервисов (туристские сайты, виртуальные экскурсии, мобильные приложения), — указано в сообщении. Там добавили, что для участия в конкурсе на получение грантов необходимо предоставить комиссии описание концепции проекта. Заявки принимаются до 8 сентября 2023 года. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени молодые предприниматели получили гранты на развитие бизнеса. Общая сумма поддержки составила девять миллионов рублей.