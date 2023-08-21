21 августа 2023

Тюменским предпринимателям помогут деньгами на туристические проекты

Тюменским предпринимателям помогут реализовать туристические проекты
© Служба новостей «URA.RU»
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Проект По течению на реке Исеть. Екатеринбург, поход, река исеть, катамараны, туристы, туризм, водники, сплав по исети
Тюменские предприниматели смогут подать заявку на грантовую поддержку Фото:

Предприниматели Тюменской области могут подать заявку на получение грантов для реализации проектов в сфере туризма. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Субсидию из регионального бюджета можно получить на развитие инициатив по шести направлениям: внутренний туризм; сельский туризм; инклюзивный туризм; MICE-туризм (организация конференций, семинаров, выставок и т. д.); разработка сувенирной продукции. А также инициативы, связанные с использованием информационных сервисов (туристские сайты, виртуальные экскурсии, мобильные приложения), — указано в сообщении.

Там добавили, что для участия в конкурсе на получение грантов необходимо предоставить комиссии описание концепции проекта. Заявки принимаются до 8 сентября 2023 года.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени молодые предприниматели получили гранты на развитие бизнеса. Общая сумма поддержки составила девять миллионов рублей.

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Предприниматели Тюменской области могут подать заявку на получение грантов для реализации проектов в сфере туризма. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Субсидию из регионального бюджета можно получить на развитие инициатив по шести направлениям: внутренний туризм; сельский туризм; инклюзивный туризм; MICE-туризм (организация конференций, семинаров, выставок и т. д.); разработка сувенирной продукции. А также инициативы, связанные с использованием информационных сервисов (туристские сайты, виртуальные экскурсии, мобильные приложения), — указано в сообщении. Там добавили, что для участия в конкурсе на получение грантов необходимо предоставить комиссии описание концепции проекта. Заявки принимаются до 8 сентября 2023 года. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени молодые предприниматели получили гранты на развитие бизнеса. Общая сумма поддержки составила девять миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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